    Futbol

    Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes

    El entrenador español abusó del uso de la inteligencia artificial en su paso por el Sochi de Rusia.

    Por:Kevin R. Yu
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Insólito! Despiden a DT por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes

    Algún día tenía que llegar… se dio a conocer el primer despido de un técnico por usar inteligencia artificial (IA) en un equipo de futbol, específicamente la app ChatGPT.

    El español Roberto Moreno, quien en 2019 fue el entrenador de la selección de España, fue despedido en agosto del año pasado del Sochi de Rusia, pero apenas se revelaron más detalles de su salida.

    PUBLICIDAD

    Andrei Orlov, ex director general del Sochi, acusó a Moreno de utilizar de manera recurrente la IA durante los 20 meses que estuvo en el banquillo del club ruso.

    Más sobre Futbol

    Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas
    2 mins

    Messi provocó llanto de Alan Cantero al intercambiar sus camisetas

    Fútbol
    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa
    1 mins

    Partidos de hoy 25 de enero: Bolivia vs. México, NFL y mexicanos en Europa

    Fútbol
    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!
    1 mins

    ¡FMF investiga amaño de partidos en Liga Premier MX!

    Fútbol
    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil
    2 mins

    Partidos de hoy 24 de enero: Mexicanos en el exterior y Liga MX Femenil

    Fútbol
    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!
    1 mins

    ¡Miguel Borja encuentra equipo, tras novela con Cruz Azul!

    Fútbol
    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo
    1 mins

    Trinity Rodman rompe récord, pero Aitana Bonmatí sigue siendo la mejor pagada del mundo

    Fútbol
    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga
    1 mins

    Maribel Flores, promesa del futbol femenil, ficha para el Sporting Braga

    Fútbol
    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual
    1 mins

    Acusan a seleccionados Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña de abuso sexual

    Fútbol
    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A
    2 mins

    Partidos de hoy 23 de enero: Mexicanos en el exterior, LaLiga y Serie A

    Fútbol
    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez
    1 mins

    Ajax tendría en la mente un posible regreso de Edson Álvarez

    Fútbol

    Según declaró el directivo ruso, el estratega español, de 48 años, usaba ChatGPT para armar sus alineaciones y utilizar algunas técnicas como despertar a los futbolistas a las 5 am, además de planificar los viajes del equipo.

    Incluso, en alguna ocasión, un itinerario de viaje dejó sin dormir a los jugadores por 28 horas. “Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’”, confesó Orlov.

    Roberto Moreno también habría utilizado la inteligencia artificial para fichar a un delantero, el caso del kazajo Artur Shushenachev, quien solo duró un año en el club ruso tras anotar dos goles en 13 partidos.

    Roberto Moreno admite haber usado ChatGPT, pero...

    Roberto Moreno respondió a las acusaciones del dirigente ruso y negó que su salida fuera por esa situación, sino por mutuo acuerdo pactada con la directiva tras los malos resultados. El técnico español reconoció haber usado la IA en su paso por el Sochi, pero aclaró que solo fue para traducir el idioma ruso al español.

    “Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas”, explicó Moreno para AS.

    PUBLICIDAD

    Sobre el fichaje que supuestamente realizó haciendo una consulta en ChatGPT, Moreno dijo: “Fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la dirección deportiva”.

    Roberto Moreno se encuentra sin equipo desde su salida del Sochi. El español ha dirigido al Granada y Mónaco después de haber sido auxiliar por más de 10 años de Luis Enrique en el Barcelona, Roma, Celta de Vigo y la selección española.

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    El hilo rojo
    Oríllese a la orilla
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX