Futbol Roberto Moreno, el primer técnico despedido por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes El entrenador español abusó del uso de la inteligencia artificial en su paso por el Sochi de Rusia.

Video ¡Insólito! Despiden a DT por usar ChatGPT para alineaciones y fichajes

Algún día tenía que llegar… se dio a conocer el primer despido de un técnico por usar inteligencia artificial (IA) en un equipo de futbol, específicamente la app ChatGPT.

El español Roberto Moreno, quien en 2019 fue el entrenador de la selección de España, fue despedido en agosto del año pasado del Sochi de Rusia, pero apenas se revelaron más detalles de su salida.

PUBLICIDAD

Andrei Orlov, ex director general del Sochi, acusó a Moreno de utilizar de manera recurrente la IA durante los 20 meses que estuvo en el banquillo del club ruso.

Según declaró el directivo ruso, el estratega español, de 48 años, usaba ChatGPT para armar sus alineaciones y utilizar algunas técnicas como despertar a los futbolistas a las 5 am, además de planificar los viajes del equipo.

Incluso, en alguna ocasión, un itinerario de viaje dejó sin dormir a los jugadores por 28 horas. “Le pregunté: ‘Robert, todo está genial, pero ¿cuándo dormirán los chicos?’”, confesó Orlov.

Roberto Moreno también habría utilizado la inteligencia artificial para fichar a un delantero, el caso del kazajo Artur Shushenachev, quien solo duró un año en el club ruso tras anotar dos goles en 13 partidos.

Roberto Moreno admite haber usado ChatGPT, pero...

Roberto Moreno respondió a las acusaciones del dirigente ruso y negó que su salida fuera por esa situación, sino por mutuo acuerdo pactada con la directiva tras los malos resultados. El técnico español reconoció haber usado la IA en su paso por el Sochi, pero aclaró que solo fue para traducir el idioma ruso al español.

“Nunca he usado ChatGPT ni ninguna IA para preparar partidos, decidir alineaciones o elegir jugadores. Eso es completamente falso. Lo que sí hice en alguna ocasión puntual fue usarlo para traducciones entre ruso y español, que es un idioma que no domino. Pero eso no tiene nada que ver con decisiones deportivas”, explicó Moreno para AS.

PUBLICIDAD

Sobre el fichaje que supuestamente realizó haciendo una consulta en ChatGPT, Moreno dijo: “Fue un proceso del club consensuado con el director deportivo y todo el staff médico. El jugador marcó en Copa y después tuvo una lesión que condicionó su continuidad, como pasa en cualquier equipo. Pero yo no conocía el mercado de Kazajistán, así que la propuesta salió de la dirección deportiva”.