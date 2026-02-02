América Allan Saint-Maximin es anunciado oficialmente por club de la Ligue 1 Tras su inesperada salida del América, el delantero francés regresa a uno de los equipos más importantes y que está peleando el título en su país.

Video ¿Ya estaba cerrado? Saint-Maximin es anunciado por club de la Ligue 1

Luego de su inesperada salida del América este fin de semana, el RC Lens anunció este lunes el fichaje de Allan Saint-Maximin.

El extremo francés se une al club de Artois con un contrato hasta final de temporada. El RC Lens actuó con rapidez antes del cierre del mercado de fichajes de invierno para reforzar su ataque.

Saint-Maximin llega como agente libre tras su salida del América, donde anotó tres goles en 16 partidos durante su breve etapa en México. El jugador de 27 años se convierte en un importante refuerzo ofensivo para el entrenador Pierre Sage.

Maximin llega a Francia luego de denuncia racismo contra sus hijos y despedirse del América con emotivo mensaje, para firmar con el equipo que pelea el título de la Ligue 1 con el PSG y un lugar en la próxima Champions League.

En la Ligue 1 Allan Saint-Maximin ya había jugado previamente para el Saint-Étienne, equipo con el debutó, para luego pasar por el Bastia, Mónaco y el Niza.

Además, el galo jugó en equipos como Hannover 96, Newcastle, Al-Ahli, Fenerbahçe antes de llegar al cuadro del América en donde llegó como figura pero poco pudo hacer en un torneo en la Liga MX.