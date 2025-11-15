Partidos del 15 de noviembre: México vs. Uruguay y LA Galaxy vs. América
La actividad del fin de semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.
Es sábado y el futbol lo sabe, y por ello nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como los amistosos entre México y Uruguay, y LA Galaxy vs. América. Así como las eliminatorias de a UEFA.
En el torneo de la UEFA destacan los encuentros entre Georgia vs. España y Suiza vs. Suecia.
Mientras tanto, en los juegos amistosos por la fecha FIFA, Brasil jugará con Senegal, Estados Unidos ante Paraguay, México con Uruguay y LA Galaxy frente al América.
Partidos del sábado 15 de noviembre del 2025
Amistosos
- Brasil vs. Senegal - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 pm PT.
- Estados Unidos vs. Paraguay - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.
- México vs. Uruguay - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, y por los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.
UEFA Qualifiers
- Georgia vs. España - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.
- Suiza vs. Suecia - El partido inicia a las 1:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.
