    Futbol

    Partidos del 15 de noviembre: México vs. Uruguay y LA Galaxy vs. América

    La actividad del fin de semana nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes.

    Por:
    Omar Carrillo.
    Video Así puedes ver el amistoso México vs. Uruguay rumbo al Mundial 2026

    Es sábado y el futbol lo sabe, y por ello nos tiene reservados emocionantes duelos en todos los frentes como los amistosos entre México y Uruguay, y LA Galaxy vs. América. Así como las eliminatorias de a UEFA.

    En el torneo de la UEFA destacan los encuentros entre Georgia vs. España y Suiza vs. Suecia.

    Mientras tanto, en los juegos amistosos por la fecha FIFA, Brasil jugará con Senegal, Estados Unidos ante Paraguay, México con Uruguay y LA Galaxy frente al América.

    Partidos del sábado 15 de noviembre del 2025

    Amistosos
    - Brasil vs. Senegal - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 pm PT.

    - Estados Unidos vs. Paraguay - El partido inicia a las 3:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 4:00 pm ET, a las 3:00 pm CT y a la 1:00 pm PT.

    - México vs. Uruguay - El partido inicia a las 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a las 7:00 pm CT y a las 5:00 pm PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 5, TUDN y ViX, y por los Estados Unidos por Univision, TUDN, ViX, tudn.com y app de TUDN.

    UEFA Qualifiers
    - Georgia vs. España - El partido inicia a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    - Suiza vs. Suecia - El partido inicia a las 1:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 1:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos por ViX.

    Video A mantener el ritmo: Así puedes ver el América vs. LA Galaxy

