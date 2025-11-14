    Futbol

    Partidos del 14 de noviembre del 2025: Mundial Sub 17 y Eliminatorias de la UEFA

    El balón sigue rodando en la actividad del inicio del viernes con emocionantes juegos en todos los frentes.

    Por:
    TUDN.
    Video Horario y dónde ver el Argentina vs. México del Mundial Sub-17

    El balón no para y no deja de rodar en la actividad del inicio del fin de semana con duelos emocionantes en todos los frentes en torneos como el Mundial Sub 17 y las Eliminatorias de la UEFA para el Mundial 2026.

    Así, México y Argentina sostendrán su juego en los diesiceisavos de final del torneo infantil

    Mientras que en las Eliminatorias de la UEFA destacan los encuentros entre Luxemburgo vs. Alemania y el Polonia vs. Países Bajos que definen lugares en la Copa del Mundo.

    Entre los duelos amistosos, que también hay, el más llamativos es el Argentina vs. Angola.

    Partidos del viernes 14 de noviembre del 2025

    Mundial Sub-17
    - Argentina vs. México - El partido inicia a las 8:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 9:45 am ET, a las 8:45 am CT y a las 6:45 am PT. El juego lo podrás ver en México por Canal 9 y TUDN.

    Amistoso
    - Angola vs. Argentina - El partido inicia a las 10:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 11:00 am ET, a las 10:00 am CT y a las 8:00 am PT.

    Eliminatorias UEFA
    - Luxemburgo vs. Alemania - El partido inicia a las 1:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    - Polonia vs. Países Bajos - El partido inicia a las 1:45 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:45 pm ET, a las 12:45 pm CT y a las 11:45 am PT. El juego lo podrás ver en los Estados Unidos a través de ViX.

    Partidos 13 de noviembre
    Partidos 12 de noviembre
    Partidos 11 de noviembre
    Partidos 10 de noviembre
    Partidos 9 de noviembre

    Video ¡Lionel Messi desata la locura en pleno entrenamiento de Argentina!

