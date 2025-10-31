Hay jugadores que dejan huella a su paso por algunos clubes e incluso por algunas Ligas, a pesar de estar periodos relativamente cortos, son recordados y, a su partida, son seguidos por los hinchas de los equipos que representó.

En la Liga MX se dio un caso así con Nicolás Castillo, quien a su paso por Pumas, que actualmente le urge un delantero en su búsqueda para clasificar, hizo vibrar una y otra vez a la afición auriazul, tanto así que aún es recordado con cariño, incluso hasta por algunos americanistas, equipo donde también estuvo algún tiempo y que pelea por los primeros sitios del futbool mexicano.

PUBLICIDAD

Y el delantero chino, que se ha convertido en un trotamundos del futbol, a sus 32 años ahora a encontrado un nuevo destino para seguir festejando sus goles, el futbol de los Estados Unidos, donde espera reinventarse y volver a encontrar la gloria.

Sin embargo, a pesar de que su nuevo destino es el vecino país del norte, no será en un equipo de la MLS, sino en el City Soccer FC, un club con sede en Florida que compite en la United Premier Soccer League (UPSL), que vendría a ser la cuarta división.

A pesar de su corta edad, el ariete nacido en las filas del Universidad Católica de su país, se ha visto mermado por múltiples lesiones que lo han sacado constantemente de las canchas por largos periodos, por lo que se ha visto obligado a cambiar una y otra vez de equipo.