Video La desgarradora actualización de Aaron Ramsey sobre su perrita perdida

Aaron Ramsey, mediocampista galés, dejó la tarde de este viernes de ser jugador de Pumas.

Así lo informó el insider Fabrizio Romano, especializado en fichajes, que señaló que fue el mismo jugador quien dio por terminado su contrato con el Club Universidad.

"🚨🇲🇽🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Aaron Ramsey rescinde su contrato con los Pumas de México y deja el club con efecto inmediato. Ramsey queda disponible como agente libre", se lee en la cuenta de X de Romano

Ramsey se va tras un éfimero paso de únicamente seis partidos jugados en la Liga MX con los universitarios, un gol y 235 minutos jugados.

Quien fuera uno de los refuerzos bomba del club del Pedregal, habría tomado la determinación luego de su tristeza y enojo tras el extravío de su perrita Halo.

De lo cuál nos enteramos el pasado 13 de octubre a través de sus cuentas de redes sociales. Lo cierto es que tras varios días de incertidumbre no ha logrado hallarla.

Además, ha sido una muy dura campaña en el campo para él ya que llegó al Club Universidad lesionado y únicamente empezó a ver acción en la Jornada 6 del Apertura 2025.

Desde entonces, acumula seis partidos jugados, pero con pocos minutos (235) y únicamente una anotación.

Tampoco ha tenido actividad en el Apertura 2025 desde el pasado sábado 27 de septiembre cuando Pumas enfrentó al América y al parecer se lesionó.

Sin embargo, los días pasados y tras casi un mes de ausencia, el seleccionado galés publicó una fotografía en que se le observa en lo que parece una sesión de rehabilitación con el equipo médico de los Pumas.

Ello había calmado un poco las aguas y rumores entorno al jugador. Sin embargo, este viernes trascendió que ha quedado fuera de la institución.