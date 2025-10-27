Video ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

A falta de dos fechas del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, las posiciones y los clasificados a la Liguilla aún no están definidas, por lo que ningún equipo podrá confiarse en este recta final de la competencia y menos en la Jornada 16 que está por jugarse.

Si bien Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya tienen su boleto asegurado a los Cuartos de Final, para estos conjuntos la posición en la que terminen podría ser determinante al momento de buscar su pase a las Semifinales, por lo que no pueden aflojar el paso rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

Por su parte, tras la culminación de la Jornada 15 de la Liga MX Chivas es el único equipo que ya tiene amarrada la etapa de Play-In, aunque tiene la posibilidad de meterse directo a los Cuartos de Final, incluso desde la Jornada 16; mismo caso que Pachuca, aunque los Tuzos necesitan un mayor número de combinaciones.

Aparte de estos dos conjuntos, otros equipos que también podrían amarrar Play-In en esta fecha son Tijuana, Juárez y Santos, aunque algunos de ellos estarán sujetos a combinaciones en un torneo que se ha tornado uno de los de mayor cantidad de goles anotados.

ESTO NECESITAN PARA CLASIFICAR A LIGUILLA

Así se encuentra el panorama de todos los equipos con posibilidades, de cara a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

Toluca - ya clasificado a Cuartos de Final, busca finalizar líder y si gana sus últimos dos partidos se mantiene primero

Tigres - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos y que Toluca pierda puntos para terminar líder

Cruz Azul - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos y que Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder

América - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos, combinado con que Cruz Azul, Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder

Monterrey - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos, además que América, Cruz Azul, Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder

Chivas - amarró Play-In, si gana a Pachuca y pierden Xolos y Juárez clasificará a Cuartos de Final, no aspira a más que el sexto lugar

Pachuca - debe vencer a Chivas para asegurar Play-In, si se combina con derrotas de Xolos y Juárez, aspira a clasificar directo a Cuartos de Final

Tijuana - necesita derrotar a Pumas para amarrar Play-In sin importar lo que hagan los otros equipos

Juárez - para asegurar Play-In debe derrotar a Atlético de San Luis, si empata o pierde, esperar otros resultados

Santos - un triunfo ante Necaxa lo acerca a Play-In a falta de saber si otros equipos le compiten en la última jornada