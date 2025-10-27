    América

    ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    De cara a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, nada está escrito, todos los equipos pelean por algo y ninguno puede bajar la guardia.

    Por:
    Erick Morales Baca.
    Video ¿Qué necesitan para clasificar a la Liguilla del Apertura 2025?

    A falta de dos fechas del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, las posiciones y los clasificados a la Liguilla aún no están definidas, por lo que ningún equipo podrá confiarse en este recta final de la competencia y menos en la Jornada 16 que está por jugarse.

    Si bien Toluca, Tigres, Cruz Azul, América y Monterrey ya tienen su boleto asegurado a los Cuartos de Final, para estos conjuntos la posición en la que terminen podría ser determinante al momento de buscar su pase a las Semifinales, por lo que no pueden aflojar el paso rumbo a la Fiesta Grande del futbol mexicano.

    PUBLICIDAD

    Por su parte, tras la culminación de la Jornada 15 de la Liga MX Chivas es el único equipo que ya tiene amarrada la etapa de Play-In, aunque tiene la posibilidad de meterse directo a los Cuartos de Final, incluso desde la Jornada 16; mismo caso que Pachuca, aunque los Tuzos necesitan un mayor número de combinaciones.

    Aparte de estos dos conjuntos, otros equipos que también podrían amarrar Play-In en esta fecha son Tijuana, Juárez y Santos, aunque algunos de ellos estarán sujetos a combinaciones en un torneo que se ha tornado uno de los de mayor cantidad de goles anotados.

    ESTO NECESITAN PARA CLASIFICAR A LIGUILLA

    Así se encuentra el panorama de todos los equipos con posibilidades, de cara a la Jornada 16 del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX:

    • Toluca - ya clasificado a Cuartos de Final, busca finalizar líder y si gana sus últimos dos partidos se mantiene primero
    • Tigres - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos y que Toluca pierda puntos para terminar líder
    • Cruz Azul - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos y que Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder
    • América - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos, combinado con que Cruz Azul, Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder
    • Monterrey - ya clasificado a Cuartos de Final, necesita ganar sus partidos, además que América, Cruz Azul, Toluca y Tigres pierdan puntos para terminar líder
    • Chivas - amarró Play-In, si gana a Pachuca y pierden Xolos y Juárez clasificará a Cuartos de Final, no aspira a más que el sexto lugar
    PUBLICIDAD
    • Pachuca - debe vencer a Chivas para asegurar Play-In, si se combina con derrotas de Xolos y Juárez, aspira a clasificar directo a Cuartos de Final
    • Tijuana - necesita derrotar a Pumas para amarrar Play-In sin importar lo que hagan los otros equipos
    • Juárez - para asegurar Play-In debe derrotar a Atlético de San Luis, si empata o pierde, esperar otros resultados
    • Santos - un triunfo ante Necaxa lo acerca a Play-In a falta de saber si otros equipos le compiten en la última jornada
    • Atlético de San Luis, Atlas, Pumas, Querétaro, Mazatlán, Necaxa y León deben ganar sus partidos y esperar que Santos caiga para seguir con vida.

    Más sobre Liga MX

    Clásico Regio: La vez que Ricardo 'Tuca' Ferretti mostró su cartera en señal de robo
    Clásico Regio: La vez que Ricardo 'Tuca' Ferretti mostró su cartera en señal de robo
    Clásico Regio: La vez que Ricardo 'Tuca' Ferretti mostró su cartera en señal de robo

    Clásico Regio: La vez que Ricardo 'Tuca' Ferretti mostró su cartera en señal de robo

    Liga MX
    12 fotos
    1 min
    Hormiga González y la influencia que ha recibido por Javier Hernández en Chivas

    Hormiga González y la influencia que ha recibido por Javier Hernández en Chivas

    1:29
    ¡Insólito! Sale a la luz el verdadero rol de Chicharito en Chivas

    ¡Insólito! Sale a la luz el verdadero rol de Chicharito en Chivas

    1 min
    Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas

    Aaron Ramsey comparte foto y calma rumores de supuesta salida de Pumas

    3 min
    Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Apertura 2025

    Así se juega y puedes ver la Jornada 16 de Apertura 2025

    Relacionados:
    AméricaTolucaGuadalajaraMonterreyTigresPumas UNAMCruz Azul

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    La Trevi sin filtro
    Gratis
    Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
    Tráiler: Cómplices
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD