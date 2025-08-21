    América

    Nico Castillo desata especulaciones al ser captado en instalaciones del América

    El delantero chileno estuvo de visita en las instalaciones de Coapa.

    Por:
    Fernando Vázquez.
    Video ¡Vuelve a Coapa! Captan a Nico Castillo en América y esta es la razón

    Nico Castillo, delantero chileno, fue visto en las instalaciones del Club América en Coapa en una imagen que desató todo tipo de comentarios en redes sociales.

    Castillo se encargó de postear en su cuenta oficial de Instagram la visita que tuvo en las instalaciones del conjunto azulcrema y en la que se le vio con Fernando Giraldi, kinesiólogo de la escuadra azulcrema.

    Esto demuestra que a pesar de un tortuoso paso por los azulcrema, Nico Castillo mantuvo vínculos con personas del América, club del cual salió en 2022 después de que no pudiera brillar sobre todo por una cantidad importante de lesiones.

    El atacante también ex de equipos como Pumas o Necaxa tuvo actividad profesional por última vez en mayo pasado en el Santiago City, escuadra de la Segunda División.

    Hasta el momento, no se ha revelado la razón de la inactividad de Nico Castillo con el San City, si bien en Chile ha trascendido que la relación entre ambas partes está rota.

