MLS Unites te mantiene en forma

"Los preparadores físicos nos han mandado unos planes de ejercicios para seguir aquí en casa y también un plan de fitness . Pero aquí también tengo a un gran amigo y entrenador personal que me está ayudando bastante", dijo el central Kendall Waston , de FC Cincinnati .



"Estamos en un apartamento y no tengo mucho espacio para hacer ejercicios con desplazamientos largos", explicó. "Pero el club se contactó conmigo para alcanzarme una bici estática, algunas pesas, colchonetas. Cosas como para estar en movimiento y no perder el ritmo o la forma más que nada", expresó días atrás Gustavo Bou, atacante argentino de New England Revolution.