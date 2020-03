Major League Soccer anuncia 'MLS Unites'

Major League Soccer presentó hoy MLS Unites, una plataforma a nivel liga que destaca todos los esfuerzos que los jugadores, entrenadores, clubes de la MLS y liga están realizando para abordar los mensajes y programas importantes que se están llevando a cabo durante la pandemia COVID-19. La nueva iniciativa se lanzó en conjunto con la Asociación de Jugadores de la MLS.



Como parte de MLS Unites, la liga tendrá una serie de programas que involucran a clubes, jugadores, entrenadores, personal, socios y aficionados de MLS, que abarcarán lo siguiente:

· Educar e informar a los fans sobre la importancia de los mensajes clave de salud y seguridad.

· Proporcionar contenido divertido y atractivo con jugadores de la MLS que los mantendrá conectados con nuestros fans y generarán relevancia durante el aplazamiento de la temporada.

· Exhibir y celebrar a los "héroes" de la comunidad, aquellos que luchan contra la pandemia estando al pie del cañón.

"Reunir a nuestra comunidad de la Major League Soccer, mientras permanecemos separados, es el espíritu de MLS Unites", dijo el Comisionado de la MLS Don Garber. "Durante este momento desafiante de la historia, sé que la familia del fútbol saldrá adelante, porque siempre lo hace cuando más nos necesitamos el uno al otro. Junto con nuestros aficionados, jugadores, equipos y socios, vamos a arrojar una luz sobre lo que se puede hacer, y sobre los héroes que lideran el camino."

El primer elemento de MLS Unites fue presentado esta tarde con un video que cuenta con contenido de redes sociales de jugadores y entrenadores de la MLS. Adicionalmente, una página dedicada a la nueva iniciativa está disponible aquí: https://www.mlssoccer.com/mlsunites

Como parte del lanzamiento de hoy, los clubes de la MLS, jugadores, entrenadores, aficionados, socios y el personal estarán uniendo fuerzas en las redes sociales para celebrar a los héroes comunitarios que están al pie del cañón, y agradeciendo a los médicos y a todos los trabajadores de salud en el Día Nacional del Doctor, hoy en Estados Unidos. Se invita a los aficionados a unirse a MLS Unites, compartiendo sus ideas, trabajo, contribuciones y creatividad a través de las redes sociales usando el hashtag #MLSUnites.



A continuación, las maneras que nuestra comunidad de la MLS está trabajando como un equipo para inspirar, informar y participar.

Elevar

MLS WORKS, la plataforma de responsabilidad social de la liga resaltará aquellos en las comunidades de EE. UU. y Canadá que están haciendo una diferencia en la lucha contra el COVID-19, a través del programa Community Heroes. Se compartirán más detalles en una fecha posterior.

Mientras tanto, la MLS alienta a los aficionados y a toda la comunidad de fútbol a utilizar #MLSUnites para reconocer a sus héroes de la comunidad local que están luchando al pie del cañón incluyendo trabajadores de la salud, propietarios de pequeñas empresas y otros miembros de la comunidad que nos están ayudando a superar estos momentos difíciles. Las historias seleccionadas se mostrarán semanalmente a través de los canales de la Liga y del club.

Educar

La MLS está consultando con los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades ( CDC, por sus siglas en inglés), Health Canada (HC), especialistas en enfermedades infeccionas y otras entidades de salud pública para recibir y compartir la información y dirección más actualizada. Un guía esencial con información sobre COVID-19 para todos los aficionados está disponible en mlssoccer.com/2020/covid-19, incluyendo una gráfica con seis pasos para prevenir la propagación del virus, así como más información acerca de la salud mental, consejos de afrontamiento, diferentes formas de apoyar los esfuerzos de alivio y más.

Entretener

La MLS se está uniendo con sus socios televisivos en EE. UU., Canadá y a lo largo del mundo para ofrecer una programación robusta a sus aficionados en las próximas semanas. La MLS está utilizando la tecnología para reunir a la comunidad de fútbol durante este periodo de distanciamiento social mediante un plan realzado de participación para aficionados, que incluye una programación dinámica e innovadoras experiencias de contenido nuevo. Cada semana, partidos clásico de la MLS y nuevo contenido original, se transmitirán por los canales tradicionales y digitales de los socios televisivos, así como por MLSsoccer.com, la aplicación de la MLS y los canales digitales de la liga.

Se anima a los aficionados a mantenerse conectados con su club y la comunicada de la MLS a través de chats de jugadores, entrenamientos en casa transmitidos en vivo, partidos clásicos y más. Además, eMLS implementará una gran programación en las próximas semanas con jugadores de e-sports y jugadores de la MLS.

A continuación, podrás encontrar una muestra de cómo los clubes están ayudando a sus comunidades locales. Para más información sobre “MLS Unites”, visite MLSsoccer.com/MLSUnites.





Impacto de clubes “MLS Unites”



· Atlanta United – El propietario de Atlanta United, Arthur Blank, y su fundación familiar The Arthur M. Blank Family Foundation donaron casi $5.4 millones en fondos de asistencia de recuperación de ayuda inmediata y de largo plazo para organizaciones que están brindando apoyo crítico en los estados de Georgia y Montana. La Fundación otorgará $5 millones a The Greater Atlanta COVID-19 Response and Recovery Fund, un fondo establecido por el United Way of Greater Atlanta y la Community Foundation for Greater Atlanta.

· Austin FC – Austin FC y Upper Ninety, un programa de la Fundación 4ATX, se han asociado para desarrollar y compartir listas de recursos para familias a través de redes sociales, guiando a aquellas personas que necesitan asistencia en el área de Austin a los lugares, personas y organizaciones adecuadas que pueden ayudar. Luego de una donación al Fondo Stand With Austin de la Austin Community Foundation, diseñado para apoyar a organizaciones sin fines de lucro, individuos, y pequeñas empresas afectadas por la cancelación de SXSW, Austin FC estará presentando una serie de información y recursos diseñado para empoderar a los miembros de la comunidad que quieran ayudar a los demás. Austin FC también está liderando una iniciativa para apoyar al personal de St. David’s HealthCare, un socio fundador, a través de asociaciones con servicios locales de comida y entrega de alimentos para darle de comer a los trabajadores de salud al completar sus turnos. Finalmente, Austin FC está apoyando al Central Texas Food Bank para asegurar que las familias más vulnerables de Austin puedan alimentarse durante este momento de necesidad.

· Chicago Fire FC – Chicago Fire FC está apoyando el Chicago Community COVID-19 Response Fund y a la Cruz Roja Americana. En colaboración con la ciudad de Chicago, The Chicago Community Trust y el United Way of Metro Chicago, se lanzó el Chicago Community COVID-19 Response Fund, un fondo de asistencia que une los fondos recaudados por las filantropías de la ciudad, corporaciones e individuos, que serán distribuidos a las organizaciones sin fines de lucro en la región. Chicago Fire también está creando conciencia de que las donaciones de sangre se necesitan desesperadamente en el estado de Illinois. La donación de productos sanguíneos es esencial para la salud de la comunidad y se insta a los donantes elegibles que donen sangre durante la pandemia de COVID-19. Como parte de la infraestructura crítica de nuestra nación, los individuos saludables todavía pueden donar en áreas que han emitido una declaración de refugio en el lugar.

· Equipo de la MLS en Charlotte - El dueño del equipo de la MLS en Charlotte David Tepper, a través de la David A. Tepper Foundation, donó $2.65 millones para ayudar a la comunidad local ante la pandemia del coronavirus (COVID-19). Adicionalmente, la Fundación está apoyando los esfuerzos de ayuda en diferentes partes del país. Las donaciones caritativas se anunciaron a la COVID-19 Response Fund (lanzado por el Foundation For the Carolinas y United Way of Central Carolinas), Atrium Health Foundation, Novant Health Foundation, y la Charlotte-Mecklenburg Schools Foundation.

· FC Cincinnati - La Fundación FC Cincinnati está aceptando donaciones para apoyar a las familias del West End durante la actual crisis sanitaria pública COVID-19. Todos los fondos recaudados, el 100% de las donaciones, están destinadas para iniciativas de comidas para los estudiantes en el Cincinnati College Preparatory Academy, Hayes Portes, y St. Joseph School, las cuales están ubicadas en el West End.

· Colorado Rapids – Colorado Rapids y Kroenke Sports & Entertainment (KSE), junto con otros locales del área de Colorado, donaron comida a We Don’t Waste, el socio de recuperación de comida de Colorado Rapids. Los aficionados del club pueden visitar coloradorapids.com/how-get-involved para encontrar oportunidades de voluntariado, como la entrega de comidas preparadas y congeladas a personas mayores que se encuentran en sus casa, a través de Meals on Wheels.

· Columbus Crew SC – Los inversionistas-operadores de Columbus Crew SC y los fundadores de Haslam Sports Group, Dee y Jimmy Haslam, en nombre de la familia Haslam, prometieron $1.5 millones a fondos de asistencia de COVID-19 en el estado de Ohio. Los jugadores del club también han participado en anuncios de servicio público sobre la práctica de salud segura y la campaña #QuedateEnCasa, así como la importancia de la higiene adecuada y el lavado de manos. El club ha creado actividades en casa para los aficionados para fomentar el distanciamiento social, incluyendo un Kids Corner (actividades artísticas y manualidades), análisis detallado según los partidos de 2020, videos de entrenamiento instructivo y recetas por un dietista registrado.

· D.C. United – El primer equipo de D.C. United se ha unido para lanzar una iniciativa liderada por los jugadores, #UniteTheDistrict, para recaudar fondos para apoyar a los trabajadores a tiempo parcial del club y el área de Washington D.C., en la continua lucha contra COVID-19. El dinero recaudado como parte de la iniciativa #UniteTheDistrict será donada al personal que trabaja por hora durante los partidos, y a Martha’s Table, una organización sin fines de lucro, para apoyar a su misión de apoyar a niños, familias, y comunidades durante este momento de mayor necesidad. Aunque no podemos estar juntos, no significa que no podamos seguir estando Unidos.

· FC Dallas – FC Dallas, la Fundación FC Dallas y socios corporativos están lanzando una variedad de iniciativas para apoyar a sus aficionados y comunidad. El club entregó comida a Frisco Fastpacs, una organización sin fines de lucro que ofrece comidas para los fines de semana, para iniciar su iniciativa “Taking Care of Those Whote Take Care” de que no pasen hambre cuando las escuelas no se encuentren en sesión.

· Houston Dynamo – En Houston, Houston Dynamo y BBVA Stadium donaron toda la carne y los productos no utilizados de los partidos pospuestos a Open Door Mission, un centro local de reubicación y rehabilitación dedicado a ayudar a la población sin hogar de Houston. Dynamo Charities, el brazo sin fines de lucro del club, está trabajando con varios de los socios corporativos del club para organizar una donación significativa a las organizaciones de atención médica y de servicio con sede en Houston que están en la primera línea.

· LA Galaxy – LA Galaxy lanzó la campaña TO𝕲ETHER AT HOME, una iniciativa que apoya, involucra e informa a los aficionados de LA Galaxy y a la comunidad de Los Angeles en medio de los efectos de COVID-19. La campaña incluye donaciones al LA Regional Food Bank, visitas virtuales de atención urgente cortesía de Dignity Health, un concierto en vivo por Instagram de MURS y más.

· LAFC – LAFC se asoció con la Fundación LAFC y Legenda para donar frutas y verduras frescas al socio comunitario Union Rescue Mission. El domingo, LAFC recaudó más de $5,000 para organizaciones benéficas de Los Angeles luchando contra COVID-19 a través de la Fundación LAFC cuando organizó el L.A. Charity FIFA Challenge, en el cual Martin "RemiMartinn" Oregel de LAFC derrotó a Giuseppe "GGGodfather" Guastella de LA Galaxy en un partido de e-sports entre rivales. Trabajando con su socio BODYARMOR, LAFC también está donando productos para el personal y los pacientes necesitados en Kaiser-Permanente.

· Inter Miami CF – El sábado 28 de marzo, los jugadores del Inter Miami CF Rodolfo Pizarro, Lewis Morgan, Julián Carranza y Lee Nguyen participaron en un torneo de FIFA 20 como parte de Stream Aid 2020 en Twitch, un evento especial en beneficio de la COVID-19 Solidarity Response Fund de la Organización Mundial de la Salud, durante 12 horas seguidas de entretenimiento virtual. 120k espectadores se conectaron a la transmisión de FIFA 20 de Inter Miami, contribuyendo a los $2.8 millones en total que se recaudaron como parte de Stream Aid 2020. El 23 de marzo, Inter Miami modificó el logotipo del club para separar a las emblemáticas garzas blancas, normalmente entrelazadas, a través de sus plataformas digitales para fomentar el distanciamiento social.

· Minnesota United – MNUFC está trabajando con sus socios comunitarios y jugadores con la meta de hacer un impacto positivo en este momento. MNUFC y Delaware North Services donaron casi 2,000 libras de alimentos de Allianz Field al Aliveness Project y Second Harvest. Minnesota United está trabajando con Allina Health para crear y donar máscaras faciales cosidas a mano a los centros de atención locales afiliados a Allina. En asociación con nuestro gobierno local, MNUFC y sus jugadores están creando un anuncio de servicio público para apoyar la campaña #StayHomeMN. El centrocampista Ethan Finlay creó una recaudación de fondos a través de Sheridan Story para ayudar a alimentar a más de 1.000 niños en las Ciudades Gemelas, igualando las donaciones hasta $1,300.

· Montreal Impact – El Club ha asumido una posición de liderazgo en la comunidad y ha lanzado el movimiento #IsolatedTogether que anima a los aficionados a quedarse en casa. El mensaje, que incluye contenido dedicado y concursos, se está publicando a medida que la situación evoluciona, siempre alineada con el mensaje de las autoridades locales. Además, en un esfuerzo por amplificar los mensajes de las autoridades locales, Montreal Impact creó cuentas de redes sociales dedicadas a COVID-19 que se utilizan estrictamente como fuente de información útil para el público.

· Nashville SC – Nashville SC está recaudando fondos para apoyar el United Way of Greater Nashville’s COVID-19 Response Fund, que distribuirá recursos para ayudar a aquellos que han perdido sueldos o que se han enfermado por el virus. Adicionalmente, el club ha creado el Grocery Box en asociación con Renasant Bank y Fat Bottom Brewery, dos de los socios oficiales del club, que proveerán comidas para trabajadores que han perdido sus trabajos en las industrias de la música, comida y servicio en el centro de Nashville.

· New England Revolution – En asociación con Gillette Stadium, los New England Patriots y el Boston Uprising, New England Revolution lanzó la campaña "Together While Apart". Pronto se anunciarán más detalles sobre los esfuerzos del Revolution para esta campaña, pero los planes actuales incluyen ayudar con las necesidades médicas, iniciativas de distribución de alimentos, así como asociaciones con organizaciones comunitarias locales. El club también ha comenzado a proporcionar contenido de jugadores y videos instructivos para ayudar a los aficionados jóvenes a mantenerse en forma y activos mientras están en casa.

· New York City FC – New York City FC ha creado la plataforma Stay Healthy, Stay Home para conectar a los aficionados, jugadores y personal de NYCFC y fomentar alcance en toda la ciudad de Nueva York. Esto se convertirá en un lugar donde la Familia NYCFC pueda unirse para compartir maneras de ayudar a la comunidad local, así como conectar iniciativas que educarán, proporcionarán asistencia, mantendrán conexiones y crearán conciencia.

· New York Red Bulls – Los Red Bulls están trabajando con el New Jersey Pandemic Relief Fund, que tiene como objetivo recaudar fondos, organizar y coordinar recursos para combatir el impacto médico, social y económico de COVID-19 en los ciudadanos más vulnerables de Nueva Jersey. El lunes, el club lanzó su campaña "Thank You Heroes", trabajando en conjunto con varios de sus socios para ayudar a las organizaciones de atención médica y de servicio en la primera línea basadas en el área metropolitana, junto con las pequeñas empresas locales.

· Orlando City SC – Orlando City SC sigue acatando las órdenes de permanecer en casa en Orange County, Osceola County y las áreas circundantes, manteniendo el bienestar de nuestros jugadores, personal y aficionados en el centro de todas las acciones tomadas por el club. Durante el distanciamiento social, City está utilizando las redes sociales y plataformas web como una manera de mantener a los aficionados comprometidos con el club remotamente y al tanto de toda la información importante. Además de publicar noticias actuales de la liga y del gobierno, City estará publicando videos semanalmente con la reportera del club , que resume los actuales mandatos, y resalta las actividades de los jugadores en casa. Adicionalmente, Spectra, el proveedor de comida para Exploria Stadium, donó 1500 libras de comida a Christian Service Center for Central Florida. Un proyecto más grande está desarrollándose actualmente que empoderará al club y sus aficionados a devolverle a la comunidad local que puede haberse visto afecta por esta situación sin precedentes.

· Philadelphia Union – Philadelphia Union ha establecido un Fondo de Asistencia para ayudar financieramente a aquellas personas quienes trabajan día del partido a tiempo parcial, debido a la suspensión de la temporada de la Major League Soccer. Philadelphia Union está donando comida del estadio a organizaciones benéficas locales y está buscando donar guantes y estacionamiento a los centros de salud que lo necesiten. Además, los jugadores de Philadelphia Union han publicado videos y palabras de motivación a los fans, así como mensajes de agradecimiento a los trabajadores de la salud. Los jugadores están recordándole a los aficionados a quedarse en casa y mostrando cómo practican el distanciamiento social.

· Portland Timbers – Portland Timbers ha anunciado un numero de iniciativas comunitarias, incluyendo el "StandTogether Assistance Fund",para ayudar a los miembros del personal y a las personas en el área de Portland afectada por la pandemia COVID-19.

· Real Salt Lake – Fondo Feeding the Frontlines – El club está trabajando con socios de atención médica para aceptar donaciones para proporcionar comidas para trabajadores de hospitales y personal en la primera línea de la pandemia COVID-19. Además de aceptar donaciones para comidas, la Fundación RSL también estará aceptando juegos, rompecabezas, etc., para ser donados al Hospital de Veteranos. Servicios de jardinería – la Fundación RSL, junto con el personal de cuidado de la cancha han organizado una iniciativa para cuidar el césped de las personar de la tercera edad, en un esfuerzo por minimizar su exposición externa durante la pandemia de COVID-19, empezando el 1 de abril.

· Sacramento Republic FC está proporcionando apoyo a las familias que enfrentan nuevos desafíos, apoyando a la comunidad de pequeñas empresas, así como interviniendo para conectar los sinfines y las comunidades a las que sirven con los recursos necesarios para sobrevivir las pautas de refugiarse en el lugar. A través de los canales sociales del club, los jugadores están compartiendo videos de entrenamiento en el jardín, organizando lecturas para los niños de las familias que trabajan desde casa, y creando un momento musical para elevar el espíritu de los aficionados. Para apoyar a las empresas y empleados locales, el club está promoviendo promociones locales y pequeñas empresas. El centrocampista de Republic FC Rodrigo Lopez está trabajando con la estrella de la NFL Arik Armstead para animar a los aficionados a aprovechar las ventajas de la comida para llevar y servicio de delivery de los restaurantes locales. El cuerpo de voluntarios del club compuesto por jugadores, personal y aficionados se unirá a socios locales para entregar bienes y víveres a las personas de la tercera edad, apoyar las operaciones del banco de alimentos local durante este momento crítico y distribuir comidas para los estudiantes que dependen de almuerzos escolares para la nutrición diaria.

· San Jose Earthquakes – San José Eathquakes está recaudando dinero para apoyar el Programa de Nutrición Infantil del Alum Rock, una organización local que proporciona comidas gratuitas a personas menores de 18 años. Los fondos son usados para conseguir artículos de seguridad para voluntarios y personal, materiales, y comidas, y para apoyar las necesidades operativas durante esta crisis. Ya se han recaudado casi $10,000, con donaciones recibidas de numerosos jugadores del club. El total recibido será igualado por la Quakes Foundation.

· Seattle Sounders FC – Seattle lanzó el Fondo de Asistencia de Seattle Sounders FC, destinado a apoyar a individuos, caridades y pequeñas empresas localizados en los barrios que rodean el estadio CenturyLink Field y que se han visto afectados por el aplazamiento de partidos. La familia Hanauer también está proporcionando una inversión inicial de $500,000 al fondo. Sounders, junto con Seafair, Seattle Seahawks, The Bite of Seattle, los Seattle Mariners, Seattle Storm y el Washington State Fair unieron fuerzas para crear la campaña "Stay Home, Stay Healthy" enfocada en los pequeños pasos que los fans pueden tomar ahora para ayudar a detener este virus en la comunidad. · Sporting KC – Sporting KC y las Comisiones Deportivas de Kansas City están trabajando con equipos deportivos profesionales locales para educar a los aficionados y difundir información. Sporting KC se está enfocando en apoyar y amplificar los esfuerzos comunitarios de los socios corporativos del club, incluyendo Children's Mercy (proporcionando almuerzos gratuitos para todos los niños locales), Blue Cross and Blue Shield (proporcionando recursos gratuitos de salud y bienestar en línea) y Hallmark (regalando un millón de tarjetas de felicitación gratuitas).

· Equipo de la MLS de St. Louis – Desde el inicio, el equipo de la MLS en Saint Louis se ha comprometido con ser un buen vecino dentro y fuera de la cancha. El grupo de propietarios ha y continuará apoyando los esfuerzos de la comunidad, incluyendo los esfuerzos de apoyo de COVID-19, y compartirá más información a medida que se haga disponible.

· Toronto FC – Las cinco principales franquicias deportivas de Toronto crearon el “Team Toronto Fund”. Dirigencia, entrenadores y jugadores de los cinco equipos están personalmente contribuyendo al fondo para proporcionar ayuda adicional a la gran cantidad de trabajadores que los apoyan. MLSE también donó 27,000 libras de comida a necesitados y Toronto FC grabó anuncios de servicio público en asociación con Toronto Public Health acera de la importancia de lavarse las manos, quedarse en casa, y el distanciamiento social.

· Vancouver Whitecaps FC – Los esfuerzos de los Whitecaps FC comenzaron con una donación al Metro Vancouver Food Bank, de comidas de los partidos pospuestos. Entre otras iniciativas, cada noche a las 7 p.m. cuando los residentes de la ciudad salen a sus balcones a aplaudir a los trabajadores en la primera línea, el club destaca a uno de esos trabajadores en las redes sociales con la iniciativa #FrontlineHeroes. Whitecaps llevará acabo una variedad de esfuerzos para recaudar fondos, incluyendo una subasta por internet para apoyar a Providence Health Care & St. Pauls’s Foundation, Food Banks Canada, Covenant House Vancouver y el BC Centre for Disease Control Foundation.