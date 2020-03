"Salud, bienestar y familia", prioridades para Luchi González

"Primero y principal, se trata de conectar con todos los jugadores para saber en qué situación sanitaria ellos y sus familias se encuentran", González explicó a MLSsoccer.com el miércoles. "Contamos con jugadores que no viven con sus familias y viven solos. Solo nos aseguramos de que todo el mundo sepa que nos preocupamos por cada uno de ellos. Lo primero es la salud, el bienestar y la familia. Esta situación pone a las cosas en perspectiva".

"La liga casi aprobó algún tipo de trabajo grupal en las instalaciones de cada club", comenzó 'Luchi' González . "Un entrenador o preparador por jugador o cada dos jugadores. Y cada jugador asignado a un diferente sector del campo. Tenemos un gran centro de entrenamiento y probablemente hubiéramos contado con una ventaja en ese sentido. Pero resulta que por la progresión de la información brindada por el gobierno sobre el virus se decidió que no se usaran las instalaciones de los clubes. Los jugadores se quedan en su casa y quedan tan recluídos como sea posible. Y, obviamente, estamos de acuerdo con eso. Eso es lo adecuado".

"Es gracioso. En casa tengo una dinámica en la que mi esposa es como la directora de escuela de docencia virtual en una escuela a distancia", dijo 'Luchi'. "Tengo un hijo de 6 años y una hija de 11, y hacen sus tareas, pero en un par de horas la terminan y no quiero que se sienten a ver Disney+ en la televisión todo el día. Así que me he convertido en el profesor de educación física".