    Inter Miami CF

    Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India

    Los encuentros privados con el futbolista argentino llegaron a costar hasta 120.000 dólares; Inter Miami ficha exjugador del Real Madrid.

    Video ¡Una locura! Revelan millonaria cifra por conocer y saludar a Messi en la India

    Tomarse una fotografía y darle la mano a Lionel Messi es el sueño de miles de aficionados del argentino y en la India muchos lo cumplieron pero por un muy alto precio.

    Saludar y conocer a ‘La Pulga’ le ha llegado a costar a sus fans 11.000 dólares, según la información publicada por el organizador, en el marco de la gira de tres días del futbolista argentino por ese país.

    El paquete, de carácter exclusivo y con cupo limitado, contempla un encuentro personal con Messi, una fotografía individual, acceso a localidades premium y una camiseta oficial de la selección argentina firmada por el campeón del mundo.

    De acuerdo con reportes de medios locales, ciertos encuentros privados a puerta cerrada para empresas e invitados VIP habrían alcanzado cifras superiores, de hasta un crore de rupias, equivalentes a unos 120.000 dólares.

    Para el público general, los eventos abiertos se ofrecen a precios más bajos, con entradas que parten desde alrededor de 3.500 rupias, unos 42 dólares, según la organización.

    Messi afronta este lunes la última jornada de su estancia en la India, la primera en catorce años, bajo un operativo de seguridad, tras la interrupción del acto del sábado en Calcuta por incidentes en las gradas.

    Inter Miami tendrá exjugador del Real Madrid como compañero

    Inter Miami CF anunció este lunes el fichaje del lateral izquierdo español Sergio Reguilón hasta diciembre de 2027, con opción de extensión hasta diciembre de 2028, informó el club en un comunicado.

    Reguilón, quien ocupará una plaza internacional en la plantilla, agrega una valiosa profundidad a la plantilla, trayendo una riqueza de experiencia de las competiciones más importantes del fútbol europeo.

    Reguilón, de 28 años, comenzó su carrera en el Real Madrid y también ha pasado por clubes como Atlético de Madrid, Sevilla, Manchester United y Tottenham, entre otros.

