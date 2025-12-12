Lionel Messi Lionel Messi se vuelve viral en las redes al hablar inglés en juego del Inter La cámara del árbitro en la MLS Cup grabó a la Pulga como nunca se le había visto.

Por: Alonso Ramírez

Sale a la luz video de Messi hablando inglés y ya es viral

Lionel Messi acaba de conseguir un título más en su carrera, algo que lo elevó más en la esfera del futbol internacional y así extender su lista de trofeos en su vitrina.

Ahora lo hizo con el Inter Miami, lograron su primer título de la MLS desde su creación, vencieron al Vancouver Whitecaps en un gran partido.

Lo curioso de este partido fue que la Major League Soccer implementó la cámara en el pecho de los árbitros, así como se hiciera en el Mundial de Clubes pasado.

En una grabación que se filtró en las redes sociales se ve y se escucha a Lionel Messi hablando en inglés con el silbante, algo que nunca había sucedido, por lo menos en cámara.

Esto de inmediato se volvió viral y las redes sociales explotaron al escuchar hablar en otro idioma a Lionel.