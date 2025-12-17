Inter Miami anuncia futuro de Luis Suárez en la MLS
El club tomó una decisión respecto a la continuidad del delantero uruguayo tras ser campeón de MLS.
El Inter Miami anunció el futuro inmediato del delantero uruguayo Luis Suárez tras ganar la MLS Cup al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la Final.
Luis Suárez no se retirará y seguirá jugando en el Inter Miami que anunció su firma de un nuevo contrato por un año para disputar la temporada 2026 de la MLS.
Suárez seguirá jugando a lado de Lionel Messi, que el pasado mes de octubre renovó por tres años, hasta finales del 2028, con el cuadro de Las Garzas.
Pese a los problemas de rodilla que ha tenido en los últimos años, se especulaba que El Pistolero estaría analizando su retiro a los 38 años, 39 en enero próximo.
Cabe recordar que, Sergio Busquets y Jordi Alba colgaron los botines después de ser campeones con el Inter Miami el pasado 6 de diciembre.
En su segunda temporada en el club, Luis Suárez registró 14 goles y 15 asistencias en 42 partidos disputadas entre MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes.
Desde que llegó al Inter Miami, el delantero charrúa ha anotado 42 goles y ha dado 30 asistencias en 87 apariciones con la playera rosada.