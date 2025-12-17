    Inter Miami CF

    Inter Miami anuncia futuro de Luis Suárez en la MLS

    El club tomó una decisión respecto a la continuidad del delantero uruguayo tras ser campeón de MLS.

    Video ¿Se retira? Inter Miami revela el futuro de Luis Suárez

    El Inter Miami anunció el futuro inmediato del delantero uruguayo Luis Suárez tras ganar la MLS Cup al vencer 3-1 a Vancouver Whitecaps en la Final.

    Luis Suárez no se retirará y seguirá jugando en el Inter Miami que anunció su firma de un nuevo contrato por un año para disputar la temporada 2026 de la MLS.

    Suárez seguirá jugando a lado de Lionel Messi, que el pasado mes de octubre renovó por tres años, hasta finales del 2028, con el cuadro de Las Garzas.

    Pese a los problemas de rodilla que ha tenido en los últimos años, se especulaba que El Pistolero estaría analizando su retiro a los 38 años, 39 en enero próximo.

    Cabe recordar que, Sergio Busquets y Jordi Alba colgaron los botines después de ser campeones con el Inter Miami el pasado 6 de diciembre.

    En su segunda temporada en el club, Luis Suárez registró 14 goles y 15 asistencias en 42 partidos disputadas entre MLS, Leagues Cup y Mundial de Clubes.

    Desde que llegó al Inter Miami, el delantero charrúa ha anotado 42 goles y ha dado 30 asistencias en 87 apariciones con la playera rosada.

    Inter Miami CFLuis Suárez

