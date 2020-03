"A mí me gusta mucho informarme, la verdad. Y siempre estuve cerca del tema", explicó Rubio a MLS Español . "Y fui viendo que en otros países estaba pasando esto, esto otro, y la liga siempre nos informó bien de todo, de lo que estaba pasando. Y creo que nada más era cuestión de tiempo. Era lo que venía. Y yo creo que nos lo hicieron saber. Obviamente, la persona del Sindicato (de Futbolistas de MLS) y la liga nos hicieron saber las cosas rápido", comentó.

El jugador nacido en Santiago de Chile asegura que desde el inicio del receso de actividades ha estado en comunicación con su club. "La verdad es que ha habido muchísimo contacto. Emails, mensajes, llamadas del preparador físico... Todo para mantenernos al tanto de lo que tenemos que hacer", comentó. "Y es una situación que se maneja día por día. Hoy ya sabemos un poco más qué es lo que tenemos que hacer, y que tenemos que estar preparados para la vuelta y no perder tanto fitness ".

"Generalmente es eso, es día por día. No es fácil saber que no vas a jugar en dos meses, tres meses o en lo que sea. Entonces no es fácil levantarse y decir 'voy a salir a correr', porque al final la motivación es otra, ¿Verdad? Entonces uno tiene que ir viendo cómo se siente día a día e intentar ir haciendo lo que te dicen desde el club lo mejor posible".