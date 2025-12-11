Inter Miami CF Messi abrirá el año del Mundial con gira sudamericana de Inter Miami El club de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil como parte de su preparación para la temporada 2026.

Video Con Messi, Inter Miami confirma amistosos en Colombia y Ecuador

El conjunto estadounidense disputará su primer encuentro el 31 de enero de 2026 frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

PUBLICIDAD

Una semana después, el 7 de febrero, viajará a Guayaquil para enfrentar a Barcelona en el estadio Banco Pichincha, según informó la organización de los eventos. Ambos compromisos forman parte del plan del vigente campeón de la Major League Soccer para preparar un año exigente y acercar a sus principales figuras a la afición de la región.

Messi, que acaba de ganar su segundo premio MVP de la MLS, estará acompañado por Rodrigo De Paul, también enfocado en la cuenta regresiva hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

La presencia del astro generó entusiasmo inmediato en los clubes anfitriones. “Recibir a Inter Miami y a figuras que han marcado época es una oportunidad para mostrar, nuevamente, la dimensión internacional de Atlético Nacional”, afirmó el presidente verdolaga, Sebastián Arango, en un comunicado. El capitán argentino volverá así a un país que conoce desde 2005, cuando brilló en el Sudamericano Sub-20.