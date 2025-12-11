    Inter Miami CF

    Messi abrirá el año del Mundial con gira sudamericana de Inter Miami

    El club de la MLS disputará amistosos ante Atlético Nacional y Barcelona de Guayaquil como parte de su preparación para la temporada 2026.

    Video Con Messi, Inter Miami confirma amistosos en Colombia y Ecuador

    Lionel Messi iniciará el año del Mundial con una agenda cargada de actividad internacional, luego de conquistar el título de la MLS con Inter Miami, pues el club confirmó los primeros amistosos de su pretemporada en Sudamérica, que tendrá paradas en Colombia, Ecuador y, posteriormente, en Perú.

    El conjunto estadounidense disputará su primer encuentro el 31 de enero de 2026 frente a Atlético Nacional en el estadio Atanasio Girardot de Medellín.

    PUBLICIDAD

    Más sobre MLS

    Con Messi, Inter Miami confirma amistosos en Colombia y Ecuador
    1:28

    Con Messi, Inter Miami confirma amistosos en Colombia y Ecuador

    MLS
    ¡El primero en lograrlo! MLS anuncia premio histórico para Messi
    1:32

    ¡El primero en lograrlo! MLS anuncia premio histórico para Messi

    MLS
    Messi se convierte en primer ganador del MVP de la MLS en años consecutivos
    1 mins

    Messi se convierte en primer ganador del MVP de la MLS en años consecutivos

    MLS
    ¡Es la cabra! Messi vuelve a cubrirse de gloria
    1:22

    ¡Es la cabra! Messi vuelve a cubrirse de gloria

    MLS
    ¿Cuántos títulos Lionel Messi a lo largo de toda su carrera?
    1 mins

    ¿Cuántos títulos Lionel Messi a lo largo de toda su carrera?

    MLS
    Messi asiste y el Inter Miami se corona campeón de la MLS
    2 mins

    Messi asiste y el Inter Miami se corona campeón de la MLS

    MLS
    ‘Chucky’ Lozano desvela su futuro tras eliminación del San Diego FC en MLS
    3 mins

    ‘Chucky’ Lozano desvela su futuro tras eliminación del San Diego FC en MLS

    MLS
    ‘Chucky’ Lozano marca pero el San Diego FC es eliminado en la MLS
    1:19

    ‘Chucky’ Lozano marca pero el San Diego FC es eliminado en la MLS

    MLS
    'Chucky' Lozano anota pero Vancouver lo deja sin Final en la MLS
    1 mins

    'Chucky' Lozano anota pero Vancouver lo deja sin Final en la MLS

    MLS
    Messi suma histórico récord e Inter Miami se mete a la MLS Cup
    2:16

    Messi suma histórico récord e Inter Miami se mete a la MLS Cup

    MLS

    Una semana después, el 7 de febrero, viajará a Guayaquil para enfrentar a Barcelona en el estadio Banco Pichincha, según informó la organización de los eventos. Ambos compromisos forman parte del plan del vigente campeón de la Major League Soccer para preparar un año exigente y acercar a sus principales figuras a la afición de la región.

    Messi, que acaba de ganar su segundo premio MVP de la MLS, estará acompañado por Rodrigo De Paul, también enfocado en la cuenta regresiva hacia el Mundial de México, Estados Unidos y Canadá.

    La presencia del astro generó entusiasmo inmediato en los clubes anfitriones. “Recibir a Inter Miami y a figuras que han marcado época es una oportunidad para mostrar, nuevamente, la dimensión internacional de Atlético Nacional”, afirmó el presidente verdolaga, Sebastián Arango, en un comunicado. El capitán argentino volverá así a un país que conoce desde 2005, cuando brilló en el Sudamericano Sub-20.

    En Ecuador, Daniel Molina, gestor del acuerdo con Barcelona, destacó que podría ser “la última ocasión” para ver a Messi en el país como campeón del mundo y señaló que la elección de Guayaquil estuvo influida por la experiencia previa de Javier Mascherano en la Noche Amarilla de 2021.

    Relacionados:
    Inter Miami CFLionel Messi

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Mirreyes contra Godínez: Un especial de Navidad
    Cómplices
    Gratis
    Tráiler: Oríllese a la orilla (Temporada 2)
    Desastre en familia
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX