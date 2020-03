"Estamos en un apartamento y no tengo mucho espacio para hacer ejercicios con desplazamientos largos", explicó. "Pero el club se contactó conmigo para alcanzarme una bici , algunas pesas, colchonetas. Cosas como para estar en movimiento y no perder el ritmo o la forma más que nada".

La familia Bou cumple un aislamiento estricto. "No vamos ni siquiera al supermercado, ni damos una vuelta a la plaza. Tengo una nena de 5 años, que el primer día no lo entendía. Pero le fuimos explicando hasta que entendió", relató. "Ahora pasamos el resto del día tratando de armar juegos, de divertirnos entre los tres. Intentar, más que nada, que mi hija no se aburra. Llega un momento del día en el que se hace complicado. Pero dentro de todo lo llevamos bastante bien".

"Después o antes de la cena buscamos para ver películas. No soy muy amante de las películas ni de los videojuegos, aunque sí me gusta escuchar m´úsica", comentó. "En esta cuarentena mi familia y mi hija se encargaron de buscar películas o series. Hace poco terminamos de ver Harry Potter , que yo nunca había visto. Miramos las 9 películas que sacaron. Así que teníamos para entretenernos. También tenemos por ahí muchas películas de Disney , que trato de mirar con la familia para pasar el rato".



Por lo que hace a la música, ahí sí las decisiones son más personales. "Me gustan los artistas urbanos, me gusta la cumbia de Argentina. Me gusta ir variando, no tengo un grupo en especial, sino que puedo escuchar de todo, todo me entretiene", expresó. "Y también me entretengo con Instagram, con las redes sociales, trato de hablar con los seguidores y pasar el rato ahí. Durante el día, ir ocupando las horas para que el día pase lo más rápido posible".