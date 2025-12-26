Mexicanos en el Exterior ‘Canelo’ Álvarez visita a Hirving ‘Chucky’ Lozano en Estados Unidos El boxeador mexicano sorprendió con su visita a este seleccionado mexicano que milita en el exterior.

Video Ni Atlas ni Chivas, este es el nuevo equipo de ‘Canelo’ Álvarez

Saúl ‘Canelo’ Álvarez no para de dar la nota incluso cuando no hay funciones de box de por medio; lo hizo hace unos días con el lujoso regalo que dio a su primogénita y que ésta presumió en redes sociales.

También acaparó reflectores antes cuando en el Guerra de Titanes en Guadalajara organizado entre la Triple AAA y la WWE. Je’Von Evans, una de las figuras de NXT y grandes promesas, presumió una playera de Chivas, el ‘exequipo’ del Canelo.

Sorprendió hace unos años cuando el propio Eddy Reynoso, entrenador personal de Saúl Álvarez, confesó que Canelo había cambiado de equipo y se convertía en aficionado de los Rojinegros del Atlas.

Incluso, el boxeador mexicano lo confesó en mayo de 2022 cuando se olvidó del Rebaño y dijo “soy del Atlas”. Pero esta vez sorprendió con una nueva playera en manos, aunque no precisamente porque se haya convertido en aficionado.

Se sabe que ‘Canelo’ Álvarez cuenta con residencia en San Diego, California, donde suele prepararse para sus peleas y esta vez posó con la playera de futbol del equipo de la ciudad, el San Diego FC y donde milita el seleccionado mexicano ‘Chucky’ Lozano.