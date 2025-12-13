Lionel Messi Con Messi en la cancha, la MLS alcanza su mayor audiencia histórica El título del Inter Miami se convirtió en la Final más vista de la liga, confirmando el impacto global del astro argentino en la MLS.

Video El efecto Messi dispara a la MLS: final rompe récord de espectadores

La final de la MLS Cup, en la que el Inter Miami se impuso 3-1 a los Vancouver Whitecaps, estableció un récord histórico de audiencia al congregar a más de 4,6 millones de espectadores en todas las plataformas a nivel mundial, informó la Major League Soccer.

El encuentro fue seguido por aficionados de al menos cien países y se convirtió en la final con el público más joven registrada por la MLS, con cerca del 70 por ciento de los usuarios de Apple TV menores de 45 años, un dato que la liga asocia directamente al impacto global de Lionel Messi.

Según los datos oficiales, 3,6 millones de espectadores siguieron el partido a través de Apple TV y socios internacionales, mientras que la transmisión lineal en Estados Unidos, a cargo de Fox y Fox Deportes, promedió 994.000 televidentes, más del doble que la final de la temporada anterior.

La presencia de Messi al frente del Inter Miami también se reflejó en r edes sociales, donde el partido generó 798 millones de impresiones, una cifra seis veces superior a la de la final de 2024.