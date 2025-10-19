    Futbol

    Memo Ochoa sufre dolorosa goleada en Chipre con AEL Limassol

    El arquero mexicano encajó cuatro goles en el derbi ante Aris y acumula once tantos recibidos en apenas cuatro partidos.

    Por:
    Jaime Bernal.
    Guillermo Ochoa volvió a vivir una jornada complicada en el futbol chipriota, pues el guardameta mexicano, titular con el AEL Limassol, sufrió una contundente derrota por 4-0 ante el Aris en el derbi local disputado este domingo.

    Durante la primera mitad, el encuentro se mantuvo equilibrado, pero en el complemento el Aris impuso condiciones y terminó arrollando a su rival.

    Veljko Nikolic, autor de un doblete, junto con Mihlali Mayambela y Jaden Montnor, sellaron la goleada sobre el conjunto de Ochoa, que atraviesa un inicio de etapa adverso desde su llegada hace un mes.

    En sus primeros cuatro compromisos con el AEL, el portero mexicano ha recibido once goles, un registro que complica su panorama en la lucha por mantenerse en consideración con la Selección Mexicana rumbo al Mundial de 2026.

    El AEL suma apenas 7 puntos en la clasificación y ocupa el décimo puesto de la liga chipriota. Esta caída representa su segunda derrota más abultada de la temporada, tras el 5-0 ante Omonia en el debut de Ochoa.

    El próximo compromiso para Ochoa y su equipo será frente al Krasava, en busca de una reacción que le devuelva confianza al equipo y a su veterano portero.

