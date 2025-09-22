    Guillermo Ochoa

    Guillermo Ochoa recibe cinco goles en su debut en Chipre con AEL Limassol

    El portero mexicano comenzó con el pie izquierdo su aventura en Chipre en busca de llegar al Mundial 2026.

    Por:
    Kevin R. Yu.
    Video ¡Noche amarga en Chipre! Ochoa debuta con AEL Limassol y le encajan cinco

    Guillermo Ochoa tuvo un triste debut en la Primera División de Chipre al recibir cinco goles en la derrota del AEL Limassol ante el Omonia por 5-0.

    El portero mexicano fue titular con el conjunto chipriota dos semanas después de haber sido anunciado tras caerse su fichaje de último minuto con el Burgos de la Segunda División de España.

    Ochoa no jugaba un partido desde el 17 de mayo pasado, su último juego con el AVS de Portugal. La falta de ritmo del mexicano se notó por momentos al salir tarde a las llegadas del equipo rival.

    El AEL Limassol se fue al descanso perdiendo 1-0 ante el Omonia con gol de Senou Coulibaly al minuto 21.

    Sin embargo, el segundo tiempo fue desastroso para Ochoa y compañía al recibir cuatro goles, tres de ellos en apenas ocho minutos (50', 75', 77' y 83').

    Guillermo Ochoa inició su aventura en el futbol de Chipre con 40 años en busca de llegar a su sexto Mundial con la Selección Mexicana.

    Memo ha asistido a las Copa del Mundo de Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022.

    El canterano del América debutó con el octavo equipo de su carrera, séptimo en Europa, tras su paso en el Ajaccio, Málaga, Granada, Standard Lieja, Salernitana y AVS.

    Video Memo Ochoa se muda a Chipre: Así es el paraíso donde vivirá el portero mexicano

    Relacionados:
    Guillermo OchoaAEL LimassolMexicanos en el ExteriorFutbol

