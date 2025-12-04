    Futbol

    ¡Qué elegancia! así viajará Flamengo a Catar para el duelo frente a Cruz Azul

    El campeón de la Copa Libertadores y del Brasileirao viajará con todas las comodidades para llegar descansado

    Por:
    Raúl Martínez.
    Video ¡Cómo reyes! En este avión volará Flamengo para el duelo vs. Cruz Azul

    Después de conseguir el título del Brasileirao el Flamengo ya se prepara para su viaje a Catar donde enfrentará a Cruz Azul en la Copa Interamericana. Y a unas horas de partir se reveló la lujosa aeronave en la que viajará el ‘Fla’.

    De acuerdo con reportes el cuadro brasileño volará en un Boing 767 que fue configurado con todos los lujos para que los futbolistas viajen con todas las comodidades para llegar a punto su compromiso ante la Máquina.

    Dicha aeronave tiene capacidad para 96 pasajeros y a través de fotografías se puede apreciar las amenidades con las que cuenta, entre las que destaca los cómodos asientos para los jugadores, el único pero que podría tener es que es un avión viejo y grande que para llegar a Catar tendrá que hacer una escala en Nigeria para reabastecerse.

    Cabe destacar que en este avión también ha viajado en algunas ocasiones la selección de Brasil.

    Se espera que el Flamengo vuele este sábado, 12 horas antes que Cruz Azul, a pesar de que ese mismo día tiene su último compromiso del Brasileirao, pero al ya ser campeón disputará ese duelo con el equipo sub-20.

    Por su parte, la Máquina volará a Catar al concluir su encuentro frente a Tigres por las semifinales de la Liga MX donde buscará meterse a la final del Apertura 2025.

    Flamengo y Cruz Azul se enfrentarán el próximo miércoles 10 de diciembre en el Estadio Áhmad bin Ali como parte del FIFA Derby of the Americas 2025.

    Video ¿Sin Final en Navidad? Lo que tiene que pasar con Cruz Azul

