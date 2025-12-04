    Futbol

    Partidos del 5 de diciembre: Sorteo del Mundial 2026

    El futbol no se detiene y aunque el evento de la FIFA acapara la atención, también hay encuentros por todo el mundo.

    Por:
    TUDN.
    Video Secreto revelado: Así son las pelotitas especiales para el sorteo del Mundial 2026

    El balón no se detiene y se mantiene girando alrededor del mundo, y es cierto que el sorteo del Mundial 2026 acapará los reflectores, pero también hay juegos harto interesantes alrededor del mundo.

    Por supuesto que el evento de la FIFA que se realizará en Washington tendrá los ojos del planeta futbolístico encima y arrojará los rivales de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y prácticamente dará inicio a la actividad del día.

    PUBLICIDAD

    Luego en la Eerste Divisie de Países Bajos , Roda y Daniel Lajud enfrentarán al Jong AZ. En Chile, en la Primera División, Palestino enfrentará a Huachipato.

    Mientras en Costa Rica, el Sporting San José jugará ante el Deportivo Saprissa y finalmente en Ecuador, el Deportivo Cuenca hará lo propio ante Delfín.

    Partidos del viernes 5 de diciembre del 2025

    Mundial 2026
    - Sorteo del Mundial 2026 - El evento empezará a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Lo podrás ver en México a través de ViX, Las Estrellas, Canal 5 y TUDN.

    Eerste Divisie
    - Roda vs. Jong AZ - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y las 11:00 am PT.

    Serie A Ecuador
    - Deportivo Cuenca vs. Delfín - El partido inicia a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y las 4:00 pm PT.

    Primera División Costa Rica
    - Sporting San José vs. Deportivo Cuenca - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT.

    Primera División Chile
    - Palestino vs. Huachipato - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a la 5:00 pm CT y las 3:00 pm PT.

    PUBLICIDAD

    Partidos del 4 de diciembre
    Partidos del 3 de diciembre
    Partidos del 2 de diciembre
    Partidos del 1 de diciembre
    Partidos del 30 de noviembre

    Video Secreto revelado: Así son las pelotitas especiales para el sorteo del Mundial 2026

    Más sobre Futbol

    1 min
    ¡Qué elegancia! así viajará Flamengo a Catar para el duelo frente a Cruz Azul

    ¡Qué elegancia! así viajará Flamengo a Catar para el duelo frente a Cruz Azul

    1 min
    Veljko Paunovic seguirá al frente de la selección de Serbia hasta el 2030

    Veljko Paunovic seguirá al frente de la selección de Serbia hasta el 2030

    1 min
    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana

    Ronaldo Cisneros y Alajuelense se consagran tricampeones de la Copa Centroamericana

    2 min
    Partidos del 4 de diciembre: Copa Italia, Premier League y Copa del Rey

    Partidos del 4 de diciembre: Copa Italia, Premier League y Copa del Rey

    1 min
    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao

    Neymar marca Hat-Trick y Santos sale de la zona de descenso del Brasileirao

    Relacionados:
    Futbol

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Desastre en familia
    Sonoro - Los sonidos de una generación
    Gratis
    Tigres: La historia perfecta
    Gratis
    De viaje con los Derbez
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX