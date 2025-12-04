Video Secreto revelado: Así son las pelotitas especiales para el sorteo del Mundial 2026

El balón no se detiene y se mantiene girando alrededor del mundo, y es cierto que el sorteo del Mundial 2026 acapará los reflectores, pero también hay juegos harto interesantes alrededor del mundo.

Por supuesto que el evento de la FIFA que se realizará en Washington tendrá los ojos del planeta futbolístico encima y arrojará los rivales de la próxima Copa del Mundo en Estados Unidos, México y Canadá, y prácticamente dará inicio a la actividad del día.

Luego en la Eerste Divisie de Países Bajos , Roda y Daniel Lajud enfrentarán al Jong AZ. En Chile, en la Primera División, Palestino enfrentará a Huachipato.

Mientras en Costa Rica, el Sporting San José jugará ante el Deportivo Saprissa y finalmente en Ecuador, el Deportivo Cuenca hará lo propio ante Delfín.

Partidos del viernes 5 de diciembre del 2025

Mundial 2026

- Sorteo del Mundial 2026 - El evento empezará a las 11:00 am tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 12:00 pm ET, a las 11:00 am CT y a las 9:00 am PT. Lo podrás ver en México a través de ViX, Las Estrellas, Canal 5 y TUDN.

Eerste Divisie

- Roda vs. Jong AZ - El partido inicia a la 1:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 2:00 pm ET, a la 1:00 pm CT y las 11:00 am PT.

Serie A Ecuador

- Deportivo Cuenca vs. Delfín - El partido inicia a la 6:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 7:00 pm ET, a la 6:00 pm CT y las 4:00 pm PT.

Primera División Costa Rica

- Sporting San José vs. Deportivo Cuenca - El partido inicia a la 7:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 8:00 pm ET, a la 7:00 pm CT y las 5:00 pm PT.

Primera División Chile

- Palestino vs. Huachipato - El partido inicia a la 5:00 pm tiempo del centro de México. Mientras en los Estados Unidos a las 6:00 pm ET, a la 5:00 pm CT y las 3:00 pm PT.

