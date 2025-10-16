Video Las palabras de Mohamed si Memo Ochoa debe ir o no al Mundial 2026

El director técnico de los Diablos Rojos del Toluca, Antonio Mohamed, destaca que el llamado o no de Guillermo Ochoa a la Selección Mexicana dependerá de varios factores, primero sería quiénes están en la lista de convocados bajo los tres postes.

“Primero habría que ver quienes son los dos primeros que van, si tienes dos que están seguros o vas a llamar a tres y los tres van a pelear el puesto de titular adelante. Memo tiene que ir por historia, porque va a cumplir el sexto Mundial y no habría ningún jugador en la historia que lo haga”.

Mohamed agrega que nadie tiene la actividad, ni la presencia de Ochoa. “Desconozco si va a jugar, lo llevaría como tercer arquero, para que cumpla su sexto Mundial, ya después el Vasco se romperá la cabeza para ver quiénes son los dos primeros arqueros”.