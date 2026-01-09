    Hirving Lozano

    San Diego FC descarta a ‘Chucky’ Lozano para la temporada 2026

    El club de la MLS confirmó que el delantero mexicano no forma parte de su proyecto deportivo, pese a tener contrato vigente hasta 2028.

    Por:Jaime Bernal
    Video Última hora: Futuro de Chucky en el San Diego FC da giro triste e inesperado

    El director deportivo de San Diego FC confirmó este viernes que Hirving ‘Chucky’ Lozano no entra en los planes deportivos del club para la temporada 2026, pese a que el delantero mexicano tiene contrato vigente hasta 2028, una determinación que sorprendió y generó impacto inmediato en el entorno de la franquicia de la MLS.

    La dirigencia del club aún no ha definido el mecanismo para una eventual salida del atacante, ya sea mediante una transferencia definitiva o un préstamo, por lo que el escenario permanece abierto mientras la institución evalúa los pasos a seguir dentro de su proyecto deportivo.

    Tyler Heaps, responsable del área deportiva, evitó detallar las razones de la decisión, aunque el contexto reciente de Lozano alimenta la incertidumbre. El futbolista cerró la campaña pasada envuelto en un episodio disciplinario que derivó en su exclusión de la convocatoria para el partido ante Portland Timbers, situación que encendió alertas internas.

    Días más tarde, el jugador ofreció una disculpa pública y asumió la responsabilidad de su comportamiento.

    Un reporte de The Athletic añadió que el atacante mexicano habría protagonizado un intercambio verbal con el entrenador Mikey Varas durante el encuentro frente a Houston Dynamo, presuntamente en el vestidor al medio tiempo tras ser sustituido.

    Vale la pena recordar que Lozano fue el primer fichaje anunciado por la franquicia y disputó 34 partidos oficiales, con 11 goles y nueve asistencias en MLS.

    Hirving Lozano

