Champions League Galatasaray golea sin piedad a la Juventus en los Play-offs de la Champions Los Play-offs de la UEFA Champions League tiene su primera sorpresa de la fase y el conjunto italiano está con un pie fuera del torneo.

Por: Omar Carrillo

Galatasaray, se sabe, es un club fuerte en casa y la tarde de este miércoles lo dejó asentado y comprobado en el Complejo Deportivo Ali Sami Yen. Vino de atrás y goleó a una Juventus desconocida en los play-offs de la Champions League.

Y eso que el conjunto del calcio inició perdiendo desde el inicio con un tanto de Gabriel Sara, a los 15 minutos, pero pudo reaccionar y la ventaja no duró ni dos minutos porque Koopmeiners empató dio la ventaja para los italianos a los 16 y 32.

Luego todo fue cuesta arriba para la Juve y sus errores les pasaron factura. Lang puso el empate, a los 49, Davinso Sánchez marcó el tercero a los 60, de nuevo Lang hizo el cuarto, a los 75, y finalmente Boey cerró la cuenta, a los 86.

Falta por jugar el partido de vuelta el próximo miércoles 25 de febrero en Turín, pero la ventaja se antoja prohitiva para un posibe regreso.

Ambos conjuntos están en esta fase de la competencia por no haber conseguido terminar entre los primeros ocho sitios en la fase de liga.

El club del calcio terminó en el puesto 13, mientras el turco en el 20.

Aquí las incidencias del partido:

El juego ha tenido emociones desde el inicio del mismo y a los 15 minutos Gabrie Sara abrió el marcador para el Galatasaray.

Pero bien pronto, a los 16, Koopmeiners igualó los cartones.

Koopmeiners, de nueva cuenta, puso distancia para los italianos sobre los turcos a los 32.

Ya en la segunda mitad, Galatasaray se mantuvo empujando por el empate y lo consiguió a los 49 por conducto de Lang.

La superioridad y la garra del Galatasaray se hizo evidente con su tercer tanto a los 60 vía DavinsonSánchez.

La desesperación se apropió de la Juve y a los 60 minutos Cabal vio tarjeta roja.

Boey, a los 86, aprovechó los errores de la defensa visitante y firmó el quinto gol en lo que es ya una goleada histórica.