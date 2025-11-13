    Cruz Azul

    Víctor Velázquez asegura que "habrá sanciones" por tema Mier-Carrasquilla

    El presidente de La Máquina espera que Kevin Mier tenga oportunidad de jugar el Mundial 2026.

    Por:
    Antonio Quiroga.
    Video ¡Se confirma fractura de Kevin Mier y Carrasquilla puede ser inhabilitado!

    El presidente de Cruz Azul, Víctor Velázquez, habló ante la prensa tras la reunión sostenida en la FMF por la jugada donde Kevin Mier sufrió fractura en una barrida de Adalberto Carrasquilla.

    El directivo de La Máquina, afirmó que el encuentro con la Comisión de Árbitros y la Comisión Disciplinaria fue en los mejores términos, pero siempre con intención de exigir que se cumpla el Reglamento de la FMF.

    "Exigimos que se cumplan con ciertas normativas de reglamentos, y buenos, estará revisando todo lo que ha pasado y no solamente en el partido del sábado pasado, sino referente a todo el torneo y siempre con el afán de proponer y sumar y es lo que estamos haciendo. Son muchos detalles de los cuales pues hicimos mención, pero siempre con el afán de sumar".

    Velázquez, cuestionado sobre el tema de la decisión del árbitro Fernando Hernández y los reportes de pedir un posible 'veto', aseguró que existirá castigo.

    "Habrá sanciones, claro, no nos dijeron ni cómo, ni cuándo, ni con quién, pero sí va a haber".

    KEVIN MIER TRISTE, DESEA MUNDIAL 2026


    Víctor Velázquez también habló de cómo estaba Kevin Mier, quien será operado esta tarde, sobre el deseo de regresar a jugar y tener un lugar en el Mundial 2026 con Colombia.

    "Kevin está muy triste, en la tarde lo intervienen y vamos precisamente ahorita a ver si alcanzamos a verlo, para saludarlo y desearle lo mejor, muy triste para todos los compañeros, obviamente, en el vestidor se respira mucha comunicación y unión, y pues que es un elemento muy importante que perdemos en la liguilla, en la intercontinental y desgraciadamente pues vas a ser largo su proceso y esperemos que pueda llegar al Mundial".

    Video Así reacciono René Higuita a la terrible lesión de Kevin Mier

