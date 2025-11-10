A decir del reportero de TUDN Francisco Arredondo, la directiva cementera se encuentra muy molesta con la actuación de Fernando "Curro" Hernández, de quien también estarían pidiendo que sea sancionado al no mostrar la tarjeta roja al jugador auriazul por lesionar a su portero.

Todo indica que el Cruz Azul pretende que el árbitro no solamente no vuelva a dirigir un partido en el que ellos estén involucrados, sino con otros clubes en encuentros de la Liga MX, ahora que ya se encuentran de cara a la Liguilla del futbol mexicano.

Ante esto, a directiva del Cruz Azul estaría solicitando, ante la Comisión de Árbitros, la Federación Mexicana de Futbol y la Comisión Disciplinaria primero el tema de Carrasquilla para lo que ya tiene una reunión programada para este martes con las autoridades de la FMF y la Liga MX.

El segundo tema de La Máquina sería el de Fernando Hernández, ya que aunque no se puede inhabilitar a un árbitro, sí se buscaría que no aparezca en ningún partidos del Cruz Azul.