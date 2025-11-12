Video ¡Cruz Azul rompe el silencio sobre lesión de Kevin Mier y culpa a Carrasquilla!

A través de un comunicado, el conjunto cementero dio a conocer que este jueves Mier será operado, por lo que se perderá la Liguilla del Torneo Apertura 2025 y la Copa Intercontinental, en la que Cruz Azul debutará el próximo 10 diciembre ante el campeón de la Copa Libertadores.

“Kevin Mier presenta una fractura en la tibia de la pierna derecha, ocasionada por la entrada de parte del jugador Adalberto Carrasquilla en el partido de la última jornada”, se lee en el boletín.

Además de señalar al futbolista panameño de Pumas, Cruz Azul hizo un llamado al futbol mexicano y le dejó un recadito al club universitario.

“El interés superior de todos quienes integramos la Liga MX debe ser el de proteger la integridad de sus mejores activos: los futbolistas”.

De acuerdo con información de Adrián Esparza para TUDN, la directiva de La Máquina se reunió en los últimos días con la Liga MX para solicitar la inhabilitación de Carrasquilla hasta que Kevin Mier pueda volver a las canchas.

En la conferencia de prensa postpartido, el técnico Efraín Juárez advirtió que, si procede, Pumas haría lo mismo con José Paradela por ser el jugador que cayó sobre José Juan Macías, quien sufrió tiple ruptura de ligamentos en su rodilla izquierda y será baja nueve meses.