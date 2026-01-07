Liga MX 'Turco' Mohamed adelanta cuarto refuerzo del Toluca para el Clausura 2026 El técnico bicampeón de Liga MX dedicó unas palabras de despedida para Robert Morales, Héctor Herrera y Juanpi Domínguez.

Video Mohamed confirma baja y adelanta el cuarto refuerzo del Toluca

Antonio ‘Turco’ Mohamed, técnico del Toluca, confirmó la baja de Robert Morales para el Torneo Clausura 2026 y adelantó que llegará un cuarto refuerzo a los Diablos Rojos en busca del tricampeonato de Liga MX.

“Seguramente buscaré un centro delantero, de características especiales que nosotros necesitamos”, señaló Mohamed en rueda de prensa de cara a enfrentar a Monterrey en la Jornada 1 este sábado 10 de enero.

Toluca está en negociaciones con Pumas por Robert Morales, pero tampoco se descarta que el delantero paraguayo sea transferido al futbol sudamericano.

Hata el momento, los refuerzos de los Diablos Rojos para el Clausura 2026 son Sebastián Córdova (Tigres), Jorge Díaz Price (Cancún FC) y Pavel Pérez (Necaxa).

El ‘Turco’ Mohamed aprovechó para dedicarle unas palabras de despedida a Morales, así como a Juan Pablo Domínguez, transferido a León, y a Héctor Herrera que este mismo miércoles se confirmó su salida del bicampeón de Liga MX.

“Con respecto a las bajas, voy a aprovechar el micrófono para agradecerle a Juanpi, a Robert y a Héctor el año que han compartido con nosotros, que han colaborado para poder conseguir los cuatro títulos que tuvimos.

“Cada uno a su manera ha sido muy importante, la experiencia de Héctor, Robert en las finales pasadas, cuando jugaba con Paulinho, y Juanpi entrando en casi todos los partidos para ser determinante y ayudarnos”, expresó el estratega argentino.

Mohamed dejó claro que el objetivo del Toluca en el primer semestre del 2026 es ser tricampeón de Liga MX y ganar la Concacaf Champions Cup, pero reconoció la dificultad que representa el reto pese a que en 2025 ganó las cuatro Finales que disputó.

“Obviamente lo que nosotros suponemos es que podemos llegar, estamos cerca, pero no es nada fácil, es una proeza haber conseguido tres títulos, no es fácil. Nosotros vamos a intentarlo, tenemos toda la ilusión, el sueño de poder hacerlo y lo vamos a intentar con todo lo que podemos. Así que veremos al final si nos alcanza, pero de que lo vamos a intentar, lo vamos a intentar”, sentenció el Turco.