    Liga MX

    Liga MX: Tijuana y Pumas reparten puntos en partido de mucha intensidad en la frontera

    Sigue todas las incidencias del partido en el Estadio Caliente dentro de la actividad del viernes en la Jornada 8.

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video ¡Jugadón de Pumas que termina fuera! Álvaro Angulo controla con clase pero falla increíble

    Más sobre Liga MX

    Keylor Navas reconoce que a Pumas no se le dan los resultados
    2:43

    Keylor Navas reconoce que a Pumas no se le dan los resultados

    Liga MX
    El conservador plan de Tijuana para recuperar a Gil Mora
    1 mins

    El conservador plan de Tijuana para recuperar a Gil Mora

    Liga MX
    Resumen | Querétaro y Santos ofrecen un juego que tuvo de todo
    8:00

    Resumen | Querétaro y Santos ofrecen un juego que tuvo de todo

    Liga MX
    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo
    2:03

    ¡Santos se queda con 10! Expulsan a Carlos Gruezo

    Liga MX
    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas
    1:45

    ¡Se vacían las bancas y se 'pintan' de amarillo varios futbolistas

    Liga MX
    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos
    1:16

    ¡Debuta el hijo de Matías Vuoso! El futbolista tiene sus primeros minutos

    Liga MX
    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos
    1:14

    ¡Ni Gallos, ni Santos quieren el empate! Peligro en ambos arcos

    Liga MX
    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero
    1:15

    ¡Santos Laguna perdona! Di Yorio tuvo el tercero

    Liga MX
    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata
    1:15

    ¡Misil de Carlos Gruezo! Santos Laguna lo empata

    Liga MX
    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta
    1:28

    ¡Acevedo evita el tercero de Gallos! Doble atajada del guardameta

    Liga MX

    Tijuana y Pumas igualaron en actividad del viernes dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un duelo muy disputado y definido simplemente por detalles.

    PUBLICIDAD

    Marcador de 1-1 en el Estadio Caliente en partido dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un partido que parecía irse a cualquier bando, pero la división de puntos acabó por cerrar, quizás de forma anticlimática, un partido que se vivió con mucha intensidad.

    Información en progreso.

    Relacionados:
    Liga MXClub TijuanaPumas UNAM

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Borrón y vida nueva
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Bodas S.A.
    Gratis
    El Mochaorejas
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX