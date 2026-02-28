Liga MX: Tijuana y Pumas reparten puntos en partido de mucha intensidad en la frontera
Sigue todas las incidencias del partido en el Estadio Caliente dentro de la actividad del viernes en la Jornada 8.
Video ¡Jugadón de Pumas que termina fuera! Álvaro Angulo controla con clase pero falla increíble
Tijuana y Pumas igualaron en actividad del viernes dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un duelo muy disputado y definido simplemente por detalles.
Marcador de 1-1 en el Estadio Caliente en partido dentro de la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX en un partido que parecía irse a cualquier bando, pero la división de puntos acabó por cerrar, quizás de forma anticlimática, un partido que se vivió con mucha intensidad.
Información en progreso.
Relacionados: