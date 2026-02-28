Liga MX Atlético de San Luis vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 8 a disputarse en el Alfonso Lastras Ramírez

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026



Este sábado 28 de febrero el Estadio Alfonso Lastras Ramírez será el escenario del enfrentamiento entre Atlético de San Luis y Puebla, correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Actualmente, Atlético de San Luis ocupa la posición 12 de la tabla con siete puntos acumulados luego de dos victorias, cuatro derrotas y sólo un empate. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que podría influir en su búsqueda de mejorar su rendimiento en la liga.

Por su parte, Puebla se encuentra en la posición 15, con solo cinco puntos y una victoria, dos empates y cuatro derrotas en el semestre futbolístico. Al igual que su rival, La Franja también llega tras una derrota en su más reciente encuentro.

Con una diferencia de dos puntos entre ambos equipos, el partido promete ser crucial para ambos en su intento de escalar posiciones en la clasificación. Descubre cómo y dónde se televisa este encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLÉTICO DE SAN LUIS VS. PUEBLA DE LA JORNADA 8

Atlético de San Luis llega al partido con la moral baja tras caer ante el Atlas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación.

Por su parte, Puebla también se presenta en un momento complicado, después de sucumbir ante el América, lo que los impulsa a buscar una reacción inmediata para no caer en una crisis de resultados.

Cuándo es el Atlético de San Luis vs. Puebla : el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez.

: el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio Alfonso Lastras Ramírez. A qué hora es el Atlético de San Luis vs. Puebla: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Atlético de San Luis vs. Puebla: sigue la transmisión de este partido en México y Estados Unidos por la señal de ViX.