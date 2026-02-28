Liga MX Toluca vs. Chivas: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 8 a disputarse en el Nemesio Diez

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

Este sábado 28 de febrero el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Guadalajara, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Toluca ocupa la cuarta posición en la tabla con 15 puntos con cuatro victorias en el torneo y paso invicto. En su último partido, el equipo local obtuvo una victoria, lo que les permite mantener una racha positiva en su desempeño reciente.

Por su parte, Chivas de Guadalajara lidera la clasificación en primer lugar con 18 puntos, registra victorias hasta el momento y sólo una derrota. El Rebaño llega a este encuentro tras una derrota en su último partido, lo que podría influir en su rendimiento.

Este choque entre el cuarto y el primer lugar promete ser un duelo interesante. Para conocer cómo y dónde se televisa el partido, sigue leyendo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. CHIVAS DE LA JORNADA 8



Toluca llega al partido con una inyección de confianza tras haberse impuesto a Necaxa en su último encuentro, lo que les da un impulso anímico importante para enfrentar a Chivas.

Por su parte, el equipo visitante, Chivas, llega con la presión de haber caído ante Cruz Azul, lo que genera dudas en su rendimiento y la necesidad de redimirse en este crucial enfrentamiento.

Cuándo es el Toluca vs. Chivas : el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez.

: el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio Nemesio Diez. A qué hora es el Toluca vs. Chivas : el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el Toluca vs. Chivas: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.