Liga MX Héctor Herrera se despide del Toluca con un emotivo mensaje tras el bicampeonato El mediocampista mexicano dejó unas emotivas palabras hacia la afición escarlata tras conseguir el bicampeonato.

Video ¡Fuera especulaciones, Héctor Herrera se va!

Faltan sólo un par de días para el arranque de la Liga MX Clausura 2026 y el mercado de transferencias sigue su curso y el equipo bicampeón Toluca no está exento de movimientos en busca de refrendar su título con Antonio Mohamed al frente.

Horas antes se rumoreó la posible salida de Héctor Herrera, quien confirmó la noticia este miércoles a través de sus redes sociales, donde dejó un mensaje de despedida hacia la afición de los Diablos Rojos.

“¡Gracias Toluca por la oportunidad de regresar a jugar a mi país! ¡Vivimos grandes momentos juntos! Y gracias a esta increíble afición que siempre me recibió y me trató como en casa…

“Que sigan disfrutando el bicampeonato y que lleguen más títulos. Me voy para enfrentar un nuevo reto en mi carrera pero los llevaré siempre en el corazón. ¡Hasta pronto, Diablos!”, fueron las palabras que plasmó HH en su cuenta personal de Instagram junto a una fotografía en blanco y negro con el trofeo de Liga MX.

Héctor Herrera llegó a Toluca en 2025 con el que logró el bicampeonato luego de su paso por Houston Dynamo y luego de varios años de experiencia en el futbol de Europa con FC Porto y Atlético de Madrid.