Así es el calendario de Toluca para el Clausura 2026 de Liga MX
Los Diablos Rojos arrancan el torneo de visitante ante Rayados y en la Jornada 3 se medirán a Tigres en la reedición de la Final del Apertura 2025.
La Liga MX publicó de manera oficial el calendario del torneo Clausura 2026, certamen que servirá como antesala al Mundial y en el que Toluca aparece desde el inicio como el vigente bicampeón del futbol mexicano.
El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed ya conoce fechas, horarios y sedes de todos sus compromisos en la fase regular.
El arranque será exigente para los Diablos Rojos, que debutarán como visitantes frente a Monterrey en el Estadio BBVA, rival al que eliminaron en la pasada Liguilla. El encuentro se perfila como una pronta revancha para el conjunto regiomontano, que buscará imponer condiciones desde la primera jornada del campeonato.
La presentación en casa llegará en la Jornada 2, durante la primera fecha doble del año, cuando el Nemesio Díez reciba a Santos Laguna y vuelva a encender el llamado “Infierno”, en el primer compromiso como local del actual campeón. Los duelos ante los denominados Cuatro Grandes también sobresalen en el calendario. Cruz Azul será el primer rival en la Jornada 5, en Toluca. Después enfrentará a Chivas y Pumas en las Jornadas 8 y 9, y visitará al América en la Jornada 15. El cierre de la fase regular será en casa frente a León.
¿CUÁNDO JUEGA TOLUCA PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?
Para este Clausura 2026 de la Liga MX, el Play In desaparecerá para disputarse de forma inmediata los Cuartos de Final que arrancarán el 2 de mayo para que la Final se dispute el 24 del mismo mes, a días del arranque de la Copa del Mundo.
Estos son los partidos y fechas del América del Clausura 2025 de Liga MX.
Estos son los partidos y fechas del Toluca del Clausura 2025 de Liga MX
- Jornada 1: Monterrey vs. Toluca, sábado 10 de enero, 21:00 H Centro MX, 22:00 H ET
- Jornada 2: Toluca vs. Santos, jueves 14 de enero, 21:00 H Centro MX, 20:00 H ET
- Jornada 3: Tigres vs. Toluca, domingo 18 de enero, 19:00 H Centro MX, 20:00 H ET
- Jornada 4: Puebla vs. Toluca, viernes 30 de enero, 20:00 H Centro MX, 19:00 H ET
- Jornada 5: Toluca vs. Cruz Azul, viernes 7 de febrero, 17:00 H Centro MX, 18:00 H ET
- Jornada 6: Toluca vs. Tijuana, viernes 13 de febrero, 22:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 7: Necaxa vs. Toluca, sabado 21 de febrero, 20:00 H Centro MX, 21:00 H ET
- Jornada 8: Toluca vs. Chivas, sábado 28 de febrero, 18:00 H Centro MX, 19:00 H ET
- Jornada 9: Pumas vs. Toluca, martes 3 de marzo, 22:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 10: Toluca vs. Juárez, domingo 8 de marzo, 20:00 H Centro MX, 19:00 H ET
- Jornada 11: Toluca vs. Atlas, sábado 14 de marzo, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
- Jornada 12: Pachuca vs. Toluca, sábado 21 de marzo, 17:00 H Centro MX, 19:00 H ET
- Jornada 13: Querétaro vs. Toluca, domingo 5 de abril, 18:00 H Centro MX, 20:00 H ET
- Jornada 14: Toluca vs. San Luis, domingo 12 de abril, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
- Jornada 15: América vs. Toluca, sábado 18 de abril, 21:00 H Centro MX, 23:00 H ET
- Jornada 16: Mazatlán vs. Toluca, miércoles 22 de abril, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET
- Jornada 17: Toluca vs. León, sábado 25 de abril, 19:00 H Centro MX, 21:00 H ET