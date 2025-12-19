Liga MX Así es el calendario de Toluca para el Clausura 2026 de Liga MX Los Diablos Rojos arrancan el torneo de visitante ante Rayados y en la Jornada 3 se medirán a Tigres en la reedición de la Final del Apertura 2025.

Video Las sorpresas en el calendario del Clausura 2026 de la Liga MX

La Liga MX publicó de manera oficial el calendario del torneo Clausura 2026, certamen que servirá como antesala al Mundial y en el que Toluca aparece desde el inicio como el vigente bicampeón del futbol mexicano.

El equipo dirigido por Antonio “Turco” Mohamed ya conoce fechas, horarios y sedes de todos sus compromisos en la fase regular.

PUBLICIDAD

El arranque será exigente para los Diablos Rojos, que debutarán como visitantes frente a Monterrey en el Estadio BBVA, rival al que eliminaron en la pasada Liguilla. El encuentro se perfila como una pronta revancha para el conjunto regiomontano, que buscará imponer condiciones desde la primera jornada del campeonato.

La presentación en casa llegará en la Jornada 2, durante la primera fecha doble del año, cuando el Nemesio Díez reciba a Santos Laguna y vuelva a encender el llamado “Infierno”, en el primer compromiso como local del actual campeón. Los duelos ante los denominados Cuatro Grandes también sobresalen en el calendario. Cruz Azul será el primer rival en la Jornada 5, en Toluca. Después enfrentará a Chivas y Pumas en las Jornadas 8 y 9, y visitará al América en la Jornada 15. El cierre de la fase regular será en casa frente a León.

¿CUÁNDO JUEGA TOLUCA PARTIDOS DE LIGA MX EN EL CLAUSURA 2025?

Para este Clausura 2026 de la Liga MX, el Play In desaparecerá para disputarse de forma inmediata los Cuartos de Final que arrancarán el 2 de mayo para que la Final se dispute el 24 del mismo mes, a días del arranque de la Copa del Mundo.

Estos son los partidos y fechas del América del Clausura 2025 de Liga MX.

Estos son los partidos y fechas del Toluca del Clausura 2025 de Liga MX