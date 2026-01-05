Pumas UNAM Pumas busca un delantero más para el Clausura 2026 de la Liga MX El cuadro universitario busca reforzarse con un atacante más para encarar el Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Video Pumas coquetea con el delantero del bicampeón

Ya con el inicio de la Liga MX encima, los Pumas aún no han terminado sus compras de invierno para reforzar totalmente a la plantilla para el Torneo Clausura 2026, por lo que ahora apuntan a un delantero más.

Luego de darse a conocer la llegada del brasileño Juninho Vieira para afianzar el ataque, el cuadro universitario no quita el dedo del renglón en ese eje y ahora voltea al futbol mexicano para hacerse de un nuevo artillero, concretamente sobre Robert Morales.

PUBLICIDAD

A decir del periodista especializado en transferencias, César Luis Merlo, el cuadro del Pedregal ya tiene negociaciones muy avanzadas con Toluca para hacerse de los servicios del atacante bicampeón de la Liga MX.

Desde su llegada a México en 2023, aparte del bicampeonato del torneo local, Robert Morales se ha proclamado Campeón de Campeones y monarca del Campeones Cup en 2025, aunque, de cierta forma, siempre bajo la sombra de Paulinho, por lo que un cambio de aires le podría caer bien.

Hasta el momento, los Pumas han sumado a sus filas a César Garza (Dundee FC/ESC), Juninho Vieira (Flamengo, BRA), Tony Leone (Monterrey) y Jordan Carrillo (Santos Laguna), por lo que se espera terminen su refuerzo apuntalando el eje del ataque con un delantero con experiencia en el futbol mexicano, en especial en etapas definitorias.