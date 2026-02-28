Liga MX Diego Reyes es mandado al hospital tras fuerte golpe en el Querétaro vs. Santos de Liga MX El defensa recibió un fuerte golpe y Esteban González, director técnico de los Gallos Blancos, confirmó que fue enviado al hospital.

Video Diego Reyes sufre fuerte golpe y es mandado al hospital

Diego Reyes, jugador de los Gallos Blancos del Querétaro, recibió un fuerte golpe por parte de Lucas di Yorio, futbolista de Santos, todo en el partido entre emplumados y Guerreros en la Liga MX.

Ya en los instantes finales del encuentro, Diego Reyes y Di Yorio disputaron un balón que iba en el aire, pero el defensa mexicano recibió un fuerte impacto con el codo del elemento albiverde.

Di Yorio fue expulsado y el ambiente en el Estadio Corregidora se volvió muy tenso. A final de cuentas, Diego Reyes empezó a sangrar en el campo.

Esteban González, director técnico del Querétaro, dio a conocer que Diego Reyes fue enviado al hospital y que, aparentemente, el golpe fue "grave".