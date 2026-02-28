Narrativa León vs. Necaxa: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026

Este sábado 28 de febrero el Nou Camp será el escenario del enfrentamiento entre León y Necaxa, correspondiente a la jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

PUBLICIDAD

Actualmente, León ocupa la posición 13 de la tabla con siete puntos acumulados, registro de dos victorias, un empate y cuatro derrotas en el torneo. En su último partido, el equipo local consiguió los tres puntos para recupear la confianza en el campo de juego.

Por su parte, Necaxa se encuentra en la décima posición con nueve puntos, tiene tres victorias y cuatro empates hasta el momento. Sin embargo, el equipo visitante llega a este encuentro tras una derrota en su más reciente partido, lo que podría influir en su desempeño en el campo.

Con ambos equipos buscando revertir sus últimas actuaciones, el partido promete ser crucial para sus aspiraciones en la liga. León, con la necesidad de sumar puntos para salir de la parte baja de la tabla y Necaxa, que busca consolidar su posición en la mitad de la clasificación, se enfrentarán en un duelo que podría definir el rumbo de sus campañas.

No te pierdas la oportunidad de seguir este encuentro y descubre cómo y dónde se televisa el partido.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO LEÓN VS. NECAXA DE LA JORNADA 8

León llega al partido con una moral alta tras haberse impuesto a Santos Laguna en su último encuentro, lo que les da confianza y los coloca en una buena posición para seguir sumando.

Por otro lado, Necaxa, que cayó ante Toluca en su más reciente presentación, buscará redimirse y revertir la presión que sienten tras un desempeño decepcionante.

Cuándo es el León vs. Necaxa : el juego es este sábado 28 de febrero en el Nou Camp.

: el juego es este sábado 28 de febrero en el Nou Camp. A qué hora es el León vs. Necaxa : el partido inicia en México a las 7:06PM; en Estados Unidos es a las 8:06PM tiempo del Este, 7:06PM tiempo del Centro y 5:06PM tiempo del Pacífico.

: el partido inicia en México a las 7:06PM; en Estados Unidos es a las 8:06PM tiempo del Este, 7:06PM tiempo del Centro y 5:06PM tiempo del Pacífico. Dónde ver el León vs. Necaxa: sigue la transmisión de este partido por la señal de ViX sólo para Estados Unidos.