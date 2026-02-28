    Liga MX

    Monterrey vs. Cruz Azul: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 8 a disputarse en el Estadio BBVA.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026


    Este sábado 28 de febrero Monterrey recibirá a Cruz Azul en el Estadio BBVA en encuentro correspondiente a la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026.

    Actualmente, Monterrey ocupa la novena posición en la tabla con 10 puntos y saldo de tres victorias, un empate y tres derrotas en la temporada. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que podría influir en su desempeño ante un rival que llega con una racha más positiva.

    Por su parte, Cruz Azul se encuentra en la segunda posición, acumula 16 puntos y cinco victorias, a cabio de un empate y una derrota en lo que va del torneo, además de que ganó su más reciente encuentro.

    Este enfrentamiento presenta una clara diferencia en la clasificación, con Monterrey buscando revertir su situación tras la última derrota, mientras que Cruz Azul intentará mantener su buen momento.

    Los aficionados estarán atentos a cómo se desarrollará este partido y qué estrategias implementarán ambos equipos. Para conocer cómo y dónde se televisa este encuentro, sigue leyendo.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. CRUZ AZUL DE LA JORNADA 8

    Monterrey llega al partido con la moral baja tras caer ante Pumas, lo que genera dudas en su rendimiento y presión para revertir la situación en casa.

    Por otro lado, Cruz Azul se presenta en alza después de imponerse a Guadalajara, lo que les otorga confianza y ganas de seguir sumando puntos en su búsqueda por el título.

    • Cuándo es el Monterrey vs. Cruz Azul: el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio BBVA.
    • A qué hora es el Monterrey vs. Cruz Azul: el partido inicia en México a las 7:05PM; en Estados Unidos es a las 8:05PM tiempo del Este, 7:05PM tiempo del Centro y 5:05PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Monterrey vs. Cruz Azul: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

