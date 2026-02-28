Liga MX Lucca Vuoso debuta y su mamá enloquece en las tribunas; regalan emotivo momento El hijo de Matías Vuoso tuvo sus primeros minutos en la Liga MX y protagonizó emotivo momento.

Video Lucca Vuoso regala emotivo emomento con su madre en su debut en Liga MX

Lucca Vuoso, hijo de Matías Vuoso, quien fuera delantero de equipos como Santos y América, debutó de forma oficial en la Liga MX, en duelo entre Querétaro y Santos Laguna en la Jornada 8 del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX.

Vuoso entró a los 76' del partido en el Estadio Corregidora, en lugar de Villalba, esto para iniciar su carrera en el máximo circuito del futbol mexicano.

Al acabar el encuentro, Lucca Vuoso protagonizó un emotivo momento con su mamá, Marcela, quien estaba en la tribuna y esperó a su hijo al final del partido.

Lucca se quitó la camisa, buscó a su mamá y le regaló el uniforme, el primero que usó como jugador de la Liga MX, en uno de los momentos más conmovedores que ha tenido la presente campaña.

"Felicidades clonazo Lucca Joel Vuosso Ramos. Lo lograste hijo, tu esfuerzo, disciplina perseverancia, constancia y el amor a tu club. Gracias por regalarme tu playera", escribió Marcela Ramos en sus redes oficiales.