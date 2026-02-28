    Narrativa

    América vs. Tigres: horario y dónde ver el partido de la Jornada 8 del Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Video ¡Casi mitad de torneo! Así puedes ver la Jornada 8 del Clausura 2026


    América vs. Tigres cierra la Jornada 8 de la Liga MX Clausura 2026 previo a la jornada doble del torneo y con los felinos con el Clásico Regio en el mapa de la competición, ambos en busca de ascender posiciones a expensas de otros resultados que les favorezcan.

    Las Águilas del América tienen 11 puntos y como locales registran dos triunfos y una derrota en lo que va del torneo mientras Tigres tiene un punto menos y como visitante tiene el mismo saldo de dos triunfos y un descalabro.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO AMÉRICA VS. TIGRES DE LA JORNADA 8

    América llega con dos triunfos consecutivos sobe Tigres, ambos con tres goles de por medio; 3-0 en el Clausura 2025 y 1-3 en el Apertura 2025. Como local en la Liga MX tiene la impresionante suma de siete juegos consecutivos con triunfo.

    Los felinos no vencen a las Águilas desde el Apertura 2019 cuando se impuso 1-2 con goles de Guido Pizarro, actual director técnico del equipo; y de Gignac.

    América viene de golear la Puebla en la fecha pasada, la primera en calidad de visitante, mientras que Tigres perdió como local ante los Tuzos del Pachuca.

    • Cuándo es el América vs. Tigres: el juego es este sábado 28 de febrero en el Estadio Ciudad de los Deportes.
    • A qué hora es el América vs. Tigres: el partido inicia en México a las 9:10PM; en Estados Unidos es a las 10:10PM tiempo del Este, 9:10PM tiempo del Centro y 7:10PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el América vs. Tigres: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5 y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.

    Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.

