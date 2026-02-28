    Liga MX

    Loco Abreu aconseja a Gilberto Mora previo al Mundial 2026 y hace comparación con Ronaldinho

    El DT de Tijuana dio una actualización y anécdota comparativa con uno de los grandes del futbol.

    Por:Juan Regis
    Video Loco Abreu aconseja a Gilberto Mora priorizar su salud de cara al Mundial 2026

    Tras el partido entre Tijuana y Pumas de Jornada 8, Sebastián 'Loco' Abreu dio una actualización de la recuperación de Gilberto Mora de cara al Mundial 2026 y reveló el consejo que le dio al futbolista mexicano para que no apresure su regreso a las canchas.

    "Viene muy bien, pero no hay fecha de regreso, pero viene bien y seguramente llegue muy bien para la Copa del Mundo, que es la prioridad para él, para el club, esa es nuestra necesidad que tengamos a Gilito en la Copa del Mundo.

    "Lo que más le digo y le hablo es ‘no te pongas ansioso, ya demostraste tu nivel, ya sabemos que estás para Primera División y Selección, recupérate para la Copa del Mundo, ponte bien para la Copa del Mundo porque el entrenador de la Selección sabe que también eres diferente y que no tiene un jugador de esas características.

    "Entonces no tienes que demostrarle nada a nadie ni forzar la máquina innecesariamente, la salud es primero, ponte bien que estando bien tus propias condiciones futbolísticas te van a dar el lugar que corresponde dentro de los 26 que van a la Copa del Mundo", comentó en rueda de prensa.

    EL LOCO ABREU 'COMPARA' A GILBERTO MORA CON RONALDINHO

    El entrenador de Tijuana contó la anécdota de cuando coinicidió con un joven Ronaldinho tras ser cuestionado sobre el talento de Gilberto Mora a su corta edad.

    "Me tocó uno, de los mejores del mundo, de la historia; Ronaldinho, cuando fuimos compañeros en Gremio. A los 16 años era una bestia, otra característica era potencia pura, te pedaleaba y velocidad. Yo tenía 19 años cuando me tocó ser compañero de él.

    "Me acuerdo que decíamos cómo no lo pone de titular el entrenador hasta que un día nos dijo que si lo metía de arranque el rival se lo comía a patadas, por eso esperaba al segundo tiempo a meterlo cuando la defensa ya estaba cansada y así ni siquiera lo podían agarrar, entraba al segundo tiempo y era un deleite, no lo podían agarrar.

    "Pero lo de Gil, obviamente como entrenador, es la primera vez que me pasa que un chico a esa edad sea tan desequilibrante y tenga esa calidad".

