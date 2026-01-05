    Liga MX

    La 'locura' de Alexis Vega para festejar sus seis títulos del 2025

    El delantero inició el 2026 celebrando sus cuatro campeonatos con Toluca y los dos que levantó con el Tri.

    Por:Kevin R. Yu
    Alexis Vega ganó cuatro títulos con Toluca en 2025.
    Imagen MEXSPORT

    Alexis Vega tuvo un 2025 de ensueño, el mejor año de su carrera ganando seis títulos: cuatro con los Diablos Rojos del Toluca y dos con la Selección Mexicana.

    Para homenajear y recordar siempre su 2025, el delantero inició el 2026 tatuándose los seis trofeos que conquistó: el bicampeonato de Liga MX, el Campeón de Campeones y el Campeones Cup con el Toluca, y la Concacaf Nations League y Copa Oro con el Tri.

    A través de una historia de Instagram, Alexis Vega compartió la foto de sus nuevos tatuajes que se hizo en el muslo de su pierna derecha.

    Alexis Vega no solo tuvo el mejor año de su carrera en cuestión de títulos, también tuvo su mejor rendimiento al registrar 21 goles y 17 asistencias en 42 partidos con el Toluca en 2025.

    Sus números pudieron ser aún mejores, pero el delantero se perdió casi toda la Liguilla del Apertura 2025 por lesión; solo jugó la Final de vuelta ante Tigres y lo tuvo que hacer infiltrado.

    Alexis Vega anotó el penal que le dio el bicampeonato a los Diablos Rojos tras una épica e insólita tanda de 24 penaltis en el Estadio Nemesio Diez el pasado 14 de diciembre.

    Toluca buscará el tricampeonato sin Alexis Vega

    Aún se desconoce si el capitán de los Diablos Rojos está listo para el debut en el Torneo Clausura 2026 el próximo sábado 10 de enero visitando a Monterrey.

    El Toluca del ‘Turco’ Mohamed busca igualar la hazaña del América consiguiendo el tricampeonato de Liga MX, aunque lo tendría que hacer sin Alexis Vega si este es convocado por Javier Aguirre para el Mundial 2026.

    Cabe recordar que, por caso extraordinario, los equipos de la Liga MX liberarán a los seleccionados mexicanos al finalizar la fase regular del Clausura 2026 para que puedan reportar al Tri con el objetivo de llegar lo mejor preparados a la Copa del Mundo.

