Narrativa Toluca vs. Tijuana: horario y dónde ver el partido de la Jornada 6 del Clausura 2026 Consulta el canal, día y horario del partido de la Jornada 6 a disputarse en el Estadio Nemesio Diez.

Este viernes 13 de febrero en el Estadio Nemesio Diez será el escenario del enfrentamiento entre Toluca y Tijuana, correspondiente a la Jornada 6 de la Liga MX Clausura 2026.

Actualmente, Toluca ocupa la sexta posición en la tabla con nuevo puntos luego de conseguir dos victorias en la temporada por tres emptes pero con paso invicto tras eludir la derrota hasta el momento.

En su último partido, los Diablos del Toluca empataron frente a La Máquina de Cruz Azul, lo que refleja una racha de resultados que busca mejorar en este encuentro.

Por su parte, Tijuana se encuentra en la décima posición con siete puntos y solo una victoria en su haber, ésta frente al Querétaro; también empatando en su más reciente partido, lo que añade un contexto interesante a este duelo.

Ambos equipos llegan con la necesidad de sumar puntos para mejorar su posición en la clasificación, con Toluca buscando consolidar su lugar en la parte alta y Tijuana intentando escalar posiciones.

La diferencia de puntos entre ellos podría influir en la intensidad del juego. Para conocer cómo y dónde se televisa este partido, sigue leyendo y no te pierdas ningún detalle de este enfrentamiento en la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. TIJUANA DE LA JORNADA 6



Toluca llega al partido con la necesidad de redimirse tras haber rescatado un punto frente a Cruz Azul, lo que les deja con dudas sobre su rendimiento y la presión de mejorar en casa.

Tijuana también se presenta con la misma situación, tras igualar con Puebla, lo que les genera la urgencia de encontrar su mejor versión y sumar de a tres en este encuentro.

Son cuatro partidos al hilo que tiene Toluca sin perder en cualquier cancha ante Tijuana detro de la Liga MX, saldo en este periodo de tres triunfos y un empate; la última victoria de Xolos ante los escarlatas fue en el Apertura 2023 cuando se impuso de local 2-1.

Cuándo es el Toluca vs. Tijuana: el juego es el viernes 13 de febrero de 2026 en el Estadio Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Tijuana: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. Tijuana: El evento estará disponible en los Estados Unidos a través de TUDN, tudn.com, la app de TUDN.