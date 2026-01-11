Liga MX Pumas vs. Querétaro: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026 Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

Ambos equipos llegan a este partido con diferentes trayectorias en la competencia anterior, el Apertura 2025, donde Querétaro tuvo un rendimiento irregular, pues perdió la oportunidad de clasificar a la Liguilla en la última jornada.

En tanto, Pumas busca mejorar su posición tras una temporada complicada en la que fueron eliminados en el Play-In. Este encuentro representa una oportunidad para que ambos conjuntos inicien el torneo con el pie derecho.

Pumas, que ha tenido dificultades en sus últimos partidos, intentará aprovechar la localía para sumar sus primeros puntos en el Clausura 2026.

Por su parte, Querétaro, que también busca revertir su suerte tras una serie de resultados desfavorables, espera dar la sorpresa en este inicio de temporada. No te pierdas los detalles sobre cómo y dónde ver este partido clave de la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO PUMAS VS. QUERÉTARO DE JORNADA 1



Pumas llega a esta jornada inaugural con la moral alta tras una pretemporada sólida y algunos refuerzos que prometen dar un nuevo aire al equipo, mientras que Querétaro, con algunas dudas en su plantilla y la presión de mejorar su rendimiento, buscará sorprender en su visita al Estadio Olímpico.

Son cinco partidos consecutivos los que Pumas tiene sin perder en casa ante Querétaro, el saldo es de cuatro victorias y un empate. Además, son dos partidos al hilo sin permitir gol de Gallos en C.U.; 2-0 en el Apertura 2024 y 4-0 en el Apertura 2023.

La última vez que Querétaro ganó a Pumas en la CDMX fue en el Apertura 2018 por 0-1 y con gol de Marcel Ruiz, actual bicampeón con Toluca y en el que Rafael Puente era el estratega de los Gallos.

Cuándo es el Pumas vs. Querétaro: el juego es el domingo 11 de enero de 2026 en el Estadio Olímpico Universitario.

A qué hora es el Pumas vs. Querétaro: el partido inicia en México a las 12:00PM; en Estados Unidos es a las 1:00PM tiempo del Este, 12:00PM tiempo del Centro y 10:00AM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Pumas vs. Querétaro: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Las Estrellas y TUDN; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.