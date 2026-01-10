Liga MX Monterrey vs. Toluca: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 del Clausura 2026 Sigue este importante partido en las aspiraciones de ambos clubes hacia lograr la clasificación a la Fase Final del torneo

Video Así puedes ver el debut del campeón Toluca en el Clausura 2026

La Liga MX da inicio a su Clausura 2026 con el enfrentamiento entre Monterrey y Toluca, que se llevará a cabo este sábado 10 de enero en el Estadio BBVA.

Monterrey buscará comenzar con el pie derecho luego de sumar a Daniel Aceves y a Luca Orellano en la era post Sergio Ramos y con la continuidad de Domenec Torrente en busca de una Final que no se le da desde el Apertura 2024.

Mientras, Toluca llega con la moral alta tras haber ganado el Apertura 2025 en una emocionante tanda de penales contra Tigres. Este contexto añade un nivel de interés al partido, ya que ambos equipos intentarán establecerse desde el inicio del torneo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO MONTERREY VS. TOLUCA DE JORNADA 1



La última vez que estos equipos se enfrentaron fueron en las Semifinales del Apertura 2025, pese al empate global de 3-3, los Diablos Rojos clasificaron por su mejor posición en la tabla. En el torneo regular, Toluca goleó 6-2 en el Estadio Nemesio Diez.

En el Gigante de Acero, Rayados tiene dos triunfos consecutivos; 1-0 en la Liguilla pasada y 3-2 en el Clausura 2025 dentro de los Cuartos de Final. El último triunfo escarlata en la Sultana del Norte ante Rayados fue en la Jornada 6 del Apertura 2024.

Cuándo es el Monterrey vs. Toluca: el juego es el sábado 10 de enero de 2026 en el Estadio BBVA.

A qué hora es el Monterrey vs. Toluca: el partido inicia en México a las 9:05PM; en Estados Unidos es a las 10:05PM tiempo del Este, 9:05PM tiempo del Centro y 7:05PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Monterrey vs. Toluca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Las Estrellas y TUDN; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.