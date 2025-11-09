Santos vs. Pachuca: horario y dónde ver el partido de la Jornada 17 del Apertura 2025

Video ¡Duelo de alto voltaje! Santos recibe a Pachuca de cara al Play-in

Este domingo 9 de noviembre de 2025, Santos Laguna recibirá a Pachuca en el Estadio TSM Corona, en un encuentro correspondiente a la Jornada 17 de la Liga MX. Actualmente, Santos Laguna ocupa la posición 11 de la tabla con 17 puntos; en lo que va del torneo suma cinco victorias. En su último partido, el equipo local sufrió una derrota, lo que podría influir en su desempeño en este enfrentamiento.

Por su parte, Pachuca se encuentra en la octava posición con 22 puntos y saldo de seis victorias, cuatro empates y seis derrotas en lo que va del torneo. El equipo visitante también llega tras una derrota en su más reciente encuentro, lo que añade un elemento de interés a este duelo.

Con ambos equipos buscando revertir sus últimas actuaciones, el partido promete ser crucial para sus aspiraciones en la liga. Los aficionados podrán seguir este enfrentamiento y conocer todos los detalles sobre cómo y dónde se televisa el partido. No te pierdas la oportunidad de estar al tanto de este importante choque en la Liga MX.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SANTOS VS. PACHUCA DE LA JORNADA 17

Santos llega al partido con una escandalosa derrota frente al Necaxa en calidad de visitante, lo que les da confianza para enfrentar a Pachuca, que, por su parte, viene de caer ante Guadalajara y busca redimirse en este encuentro. Ambos equipos tienen mucho en juego, lo que promete un duelo intenso y emocionante.

Cuándo es el Santos vs. Pachuca: el juego es el domingo 9 de noviembre de 2025 en el TSM Corona.

A qué hora es el Santos vs. Pachuca: el partido inicia en México a las 5:00PM; en Estados Unidos es a las 6:00PM tiempo del Este, 5:00PM tiempo del Centro y 3:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Santos vs. Pachuca: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de ViX; en Estados Unidos velo por TUDN, tudn.com y la app de TUDN.