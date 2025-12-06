Video Así puedes ver el Toluca vs. Monterrey rumbo a la Final del Apertura 2025

Este sábado 6 de diciembre de 2025, el Estadio Nemesio Diez será el escenario del partido de vuelta de las Semifinales del Apertura 2025, donde Toluca se enfrentará a Monterrey. Toluca, líder del torneo regular y vigente campeón, llega a este encuentro tras una derrota 1-0 en el partido de ida, lo que lo obliga a revertir la situación en casa.

Por su parte, Monterrey, que ganó su último encuentro, se presenta con una ventaja mínima pero significativa, gracias al gol de Germán Berterame en el primer partido. Ambos equipos buscan asegurar su lugar en la final, con Monterrey avanzando incluso con un empate global, mientras que Toluca necesita una victoria contundente para seguir en la lucha por el título.

Este enfrentamiento es parte de un formato de eliminación directa que ha llevado a los equipos a competir intensamente en las semifinales.

La otra llave enfrenta a Cruz Azul y Tigres, quienes empataron 1-1 en su primer encuentro, lo que mantiene abierta la posibilidad de que cualquiera de los dos avance a la Final. Con la fecha de la Final programada para el 13 de diciembre, la presión aumenta para ambos equipos en esta etapa decisiva.

No te pierdas la oportunidad de seguir el desarrollo de este crucial partido y descubre cómo y dónde se televisa el encuentro.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO TOLUCA VS. MONTERREY DE SEMIFINALES VUELTA

Toluca, tras caer 1-0 en el partido de ida ante Monterrey, llega a la vuelta con la presión de revertir la situación en su estadio, buscando aprovechar el apoyo de su afición para recuperar su estatus de campeón.

Por su parte, Monterrey, que se impuso en el primer encuentro, llega con confianza y una ventaja que le permite jugar con mayor tranquilidad, aunque no se puede permitir relajarse si quiere asegurar su lugar en la final.

Cuándo es el Toluca vs. Monterrey: el juego es el sábado 6 de diciembre de 2025 en el Estadio Nemesio Diez.

A qué hora es el Toluca vs. Monterrey: el partido inicia en México a las 7:00PM; en Estados Unidos es a las 8:00PM tiempo del Este, 7:00PM tiempo del Centro y 5:00PM tiempo del Pacífico.

Dónde ver el Toluca vs. Monterrey: sigue la transmisión de este partido en México por la señal de Canal 5, TUDN y ViX; en Estados Unidos velo por Univision, TUDN, tudn.com, la app de TUDN y ViX.