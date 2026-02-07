Toluca vs. Cruz Azul EN VIVO: Sigue el partido de la Jornada 5 de la Liga MX Clausura 2026
Los Diablos Rojos y La Máquina se miden en la cancha del Estadio Nemesio Diez.
Toluca y Cruz Azul se enfrentan en la Jornada 5 del Torneo Clausura 2026 en el Estadio Nemesio Diez.
Los Diablos Rojos del 'Turco' Mohamed suman 180 minutos sin gol en la Liga MX tras empatar sin goles ante Tigres y Puebla en las dos últimas fechas.
Mientras que La Máquina de Nicolás Larcamón llega tras vencer 3-4 a FC Juárez y de golear a media semana 0-3 al Vancouver FC en la Primera Ronda de la Concacaf Champions Cup.
Partidos y resultados de la Jornada 5 del Clausura 2026
- Tigres 5-1 Santos
- Necaxa 4-1 San Luis
- Xolos 0-0 Puebla
- Mazatlán 1-2 Chivas
- Querétaro 1-0 León
- Toluca vs. Cruz Azul
- Atlas vs. Pumas
- Pachuca vs. Juárez
- América vs. Monterrey
Alineaciones del Toluca vs. Cruz Azul
Toluca
- Hugo González
- Bruno Méndez
- Federico Pereira
- Everardo López
- Jesús Gallardo
- Franco Romero
- Nico Castro
- Santiago Simón
- Marcel Ruiz
- Jesús Angulo
- Paulinho
Cruz Azul
- Andrés Gudiño
- Omar Campos
- Willer Dita
- Erik Lira
- Gonzalo Piovi
- Carlos Rotondi
- Agustín Palavecino
- Jeremy Márquez
- Carlos Rodríguez
- José Paradela
- Mateo Levy
1' Inicia el partido en el Estadio Nemesio Diez
El árbitro Luis Enrique Santander pita el comienzo del encuentro de la Jornada 5 del Clausura 2026.
15' Cruz Azul tiene más posesión, pero...
La Máquina no ha generado peligro en el Nemesio Diez, mientras que Toluca ya tuvo dos remates a puerta.
20' ¡Atajadón de Hugo González!
Agustín Palavecino sorprende con disparo de larga distancia que el portero del Toluca apenas alcanza a desviar.
35' ¡Cruz Azul se salva de golazo de Toluca!
Santiago Simón manda diagonal que remata de taconazo Nico Castro, pero Andrés Gudiño reacciona en tiempo y forma para desviar el disparo.
42' ¡Gol de Toluca! ¡Gol de Paulinho!
Gran jugada de los Diablos Rojos. Del 'Canelo' Angulo para Jesús Gallardo que desde la banda izquierda mete diagonal que remata Paulinho ante la floja marca de Cruz Azul.
45+2' Termina el primer tiempo del Cruz Azul vs. Toluca
El árbitro finaliza los primeros 45 minutos del partido de la Jornada 5 en el Estadio Nemesio Diez.
46' Comienza en el segundo tiempo
Arranca los segundos 45 minutos en el Estadio Nemesio Diez. Toluca 1-0 Cruz Azul.
51' ¡Lesión en Toluca!
Nico Castro presenta una molestia muscular y podría abandonar la cancha en los próximos minutos.
53' No puede más Nico Castro
El mediocampista argentino sale del campo lesionado y en su lugar entra Pavel Pérez.