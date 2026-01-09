    Liga MX

    Atlas vs. Puebla: horario y dónde ver el partido de Jornada 1 de la Liga MX Clausura 2026

    Sigue este importante partido que confronta a equipos con objetivos claros dentro del torneo.

    Por:Emmanuel R. Marroquín
    Así puedes ver el Atlas vs. Puebla en el inicio del Clausura 2026

    Este viernes 9 de enero el Estadio Jalisco será el escenario del enfrentamiento entre Atlas y Puebla, correspondiente a la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga MX.

    Ambos equipos llegan a este encuentro con diferentes realidades: Atlas, que ha tenido un rendimiento irregular en las últimas temporadas, buscará comenzar con el pie derecho. Mientras, Puebla, que ha mostrado una mejoría en su juego, intentará aprovechar la oportunidad para sumar sus primeros puntos en el torneo.

    En el Apertura 2025, la competencia fue ganada por Toluca, que se impuso a Tigres en la tanda de penales, lo que añade un contexto interesante a esta nueva temporada.

    Con la mirada puesta en el inicio del Clausura 2026, los aficionados se preguntan cómo se desarrollará este primer duelo. Atlas y Puebla tienen mucho en juego y el resultado podría marcar el rumbo de sus respectivas campañas.

    Atlas buscará mantener la inercia contra Puebla, con cuatro partidos consecutivos sin perder en Liga MX; el último triunfo de La Franja ante los Rojinegros fue en el Apertura 2023 y en territorio tapatío.

    Para conocer todos los detalles sobre cómo y dónde ver este partido, sigue leyendo y no te pierdas la información clave que te proporcionaremos.

    HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO ATLAS VS. PUEBLA DE JORNADA 1


    Atlas llega a la jornada inaugural con la presión de demostrar su fortaleza en casa, reforzado por nuevas incorporaciones que generan expectativas, mientras que Puebla, con ganas de redimirse tras una temporada complicada, busca sorprender y llevarse los tres puntos en un ambiente hostil.

    • Cuándo es el Atlas vs. Puebla: el juego es el viernes 9 de enero de 2026 en el Jalisco.
    • A qué hora es el Atlas vs. Puebla: el partido inicia en México a las 9:00PM; en Estados Unidos es a las 10:00PM tiempo del Este, 9:00PM tiempo del Centro y 7:00PM tiempo del Pacífico.
    • Dónde ver el Atlas vs. Puebla: sigue la transmisión de este partido en México y en Estados Unidos por la señal de ViX.
    • Este contenido ha sido generado con inteligencia artificial y supervisado por el equipo de TUDN.
    Liga MX Atlas Puebla

